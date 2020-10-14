Лидерами не рождаются 

Как всё успевать и не переставать развиваться, хорошо знает председатель общественного объединения женщин в бизнесе NIET. Woman, коуч по лидерству, бизнес-консультант, а главное – многодетная мама Эльвира Аллахвердиева.

Недавно на заседании областной Комиссии по вопросам многодетных семей под председательством главы региона Даниала Ахметова шла речь о поддержке женского и молодёжного предпринимательства, повышении уровня образования, «заточенного» под конкретные нужды региона. В частности, этот вопрос подняла руководитель ОО «Ақ ұлпа аналары» Анара Сулейменова. Руководитель филиала РОО «Ақ жүніс» Жулдыз Актанжанова добавила, что женщины более ответственно и креативно подходят к делу.

Доказательство этому – пример Эльвиры Аллахвердиевой, которая считает, что развивать лидерские качества нужно с детства. Основательница городского Клуба лидеров совмещает общественную и руководящую деятельность с воспитанием четверых детей! Она принимает участие в реализации государственных программ «Дорожная карта бизнеса», «Занятость-2020», проводит семинары, обучающие программы, мастер-классы для молодёжи и коллективов региона.

К примеру, «Клуб’ОК» – это творческая студия детского праздника, которая организует твистинг, аквагрим, неоновое и научное шоу, спецэффекты. Проект «Self Made People» предполагает приём заявок, собеседование с юными предпринимателями, встречи с наставниками, разработку бизнес-проекта и презентацию независимым экспертам. Финалисты получают возможность осуществить задуманные планы.

– Считаю, сейчас важно развитие молодёжного предпринимательства и лидерского потенциала, повышение уровня занятости молодёжи и развитие волонтёрского движения, – говорит успешная бизнесвумен. – В своём Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость реформ в образовании, ввести обучение основам предпринимательства учеников старших классов и студентов вузов, развивать их бизнес-навыки и компетенции. Именно эту задачу я определяю как первоочерёдную и намерена продолжать реализовывать её в регионе, развивать дополнительное и непрерывное образование.

СТАВКА НА МОЛОДЁЖЬ

Согласно статистике, примерно 46 процентов выпускников вузов уверены в успехе собственных бизнес-идей, но есть ряд причин, которые не позволяют молодёжи начать свой бизнес. К ним относятся недостаточное образование, отсутствие опыта и реальных практических навыков ведения бизнеса, низкая информированность о реализации государственных программ «Еңбек», «Жастар-Отанға».

– На начало текущего года численность молодёжи в возрасте 14-29 лет в Усть-Каменогорске составила 56076 человек, – отметила Эльвира Аллахвердиева. – Если учесть, что в городе проживает более 21 процента молодёжи и наша партия ставит целью создание условий для её занятости, творческой и деловой самореализации, я намерена вести активную работу в этом ключе.

Эльвира Аллахвердиева говорит, что уже более 15 лет занимается обучением бизнесу, а также является наставником-ментором для молодых предпринимателей.

СУПЕРМАМЫ

– Не менее важно развитие женского предпринимательства и оказание мер поддержки многодетным матерям, мамам детей с особыми образовательными потребностями, а также тем, кто воспитывает ребёнка в одиночку, – говорит собеседница. – На протяжении последних трёх лет, являясь одним из инициаторов создания сообщества женщин-предпринимателей, цель которого – развитие и поддержка женского бизнеса в регионе, и как действующий председатель сообщества бизнес-леди, я не понаслышке знаю проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес. Особенно это заметно сейчас, в условиях пандемии КВИ и ограничений, когда деятельность многих бизнес-сфер – торговли, услуг, образования, где в основном руководят женщины, приостановилась.

По её словам, бизнес нуждается в реальной финансовой и законодательной поддержке. Поэтому хотелось бы добиться внесения многих важных предложений. До сих пор в таких сферах, как туризм, гостиничные и ресторанные услуги, досуговые развлекательные, спортивные, художественные, танцевальные и другие детские центры, просто не могут вернуть необходимый поток клиентов для оплаты текущих расходов и налогов, не говоря уже о прибыли. Безусловно, надо говорить и о таких мерах, как каникулы по выплатам налогов, и о выделении оборотных средств в рамках грантовых программ и микрокредитования.

По мнению Эльвиры, практика многих лет реализации государственных программ показывает, что в основном авторы стартапов люди рисковые, у них нет залогов и оборотных средств. Но сейчас настало время гибких решений. Э. Аллахвердиева предложила совместно с Фондом «ДАМУ» и Палатой предпринимателей «Атамекен» пересмотреть условия кредитования таких форм бизнеса, как создание детских садов и работа других дошкольных образовательных центров. Ведь сегодня они решают социальную проблему нехватки таких учреждений и непосредственно дают возможность женщинам работать или начать собственный бизнес.

ОТ КАФЕ ДО АТЕЛЬЕ

– Необходимо дать выжить проектам по модернизации школьных столовых города, – добавила Эльвира. – Ведь это стало одним из успешных форм развития бизнеса в рамках ГЧП. Существующие условия государственно-частного партнёрства в создании детских садов необходимо пересмотреть в сторону уменьшения первоначального взноса, выплат банкам процентной ставки и отсрочки налоговых отчислений. Я, как мама четверых детей, хорошо понимаю, какая нужна государственная финансовая и социальная поддержка многодетным семьям в контексте вовлечения женщин в бизнес или самозанятость, особенно многодетных. Считаю, что необходимо внедрять реальные программы развития женского бизнеса и менторства, которые бы давали возможность обмена опытом и консультационное сопровождение не от теоретиков и преподавателей, а от действующих предпринимателей.

Как отметила Эльвира Аллахвердиева, это создаст реально существующий пул бизнес-проектов для дальнейшего финансирования через государственные программы. Кроме того, разработка и внедрение таких специальных программ обучения и наставничества позволит правильно и успешно вовлечь многодетных матерей и женщин-инвалидов в бизнес и повысить их активную социальную позицию, решая социальные задачи государства. Именно женский бизнес могут поддержать многие наши крупные компании, отдавая некоторые сопутствующие услуги на аутсорсинг. Например, клининговые компании, кейтеринговые, столовые, ателье по пошиву спецодежды, пекарни и многое другое. Такое сотрудничество на основе договоров, предусматривающее для детей сотрудников наличие соцпакета по соцкарте «Шанырак», справедливое и важное.

ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Сейчас много говорится о социальном предпринимательстве и равных возможностях для лиц с ограниченными потребностями здоровья, а именно – о развитии инклюзивного образования.

– Считаю необходимым и возможным добиться включения социальных предпринимателей в категорию участников государственных программ с особыми условиями предоставления кредитов и грантов, – отметила Э. Аллахвердиева. – Речь идёт об утверждении закона о социальном предпринимательстве. Это позволит улучшить ряд вопросов. Имея за плечами трёхсторонний опыт сотрудничества государства, бизнеса и общественного объединения в сфере развития инклюзивного образования, хочу отметить, что именно совместными усилиями возможно решать проблемы развития особенных детей с расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития.

Успешный опыт Эльвиры в проведении и реализации многочисленных социальных и благотворительных проектов по созданию инклюзивных ресурсных кабинетов на базе школ и детских садов позволяет и дальше утверждать, что совместными усилиями будут реализованы как минимум ещё пять таких социальных проектов. Например, создание компьютерного класса для особенных детей на базе ВКТУ им. Д. Серикбаева, двух инклюзивных кабинетов на базе детсада «Балбобек», установка пандусов для детей и подростков в детско-подростковых клубах и другие проекты.

Так, два года подряд в городе организовывается и проводится весенний благотворительный бал IzgeKoktem, чтобы привлечь внимание спонсоров к проблемам талантливых детей с особыми потребностями. Ещё проходит Garage-Sale – благотворительная распродажа в поддержку детей, борющихся с тяжёлыми заболеваниями.

Подводя итог сказанному, Эльвира Аллахвердиева подчеркнула, что главное достояние страны и её самый важный ресурс – это люди.

– Только общими усилиями мы можем внести вклад в развитие нашего города и государства, – говорит она. – Пришло время лидерства, ответственности, возможностей!

Ева Ким

Из личного архива героини