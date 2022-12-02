Выставка

«Личность в истории» незабвенная

02.12.2022
885
Фото Аяужан Утеулиновой

В Восточно-Казахстанском музее искусств подвели итоги регионального конкурса изобразительного искусства «Личность в истории», посвящённого жизни и творчеству юбиляров-героев и выдающихся деятелей культуры Казахстана. Этот проект состоялся при финансовой поддержке Управления культуры ВКО.

2022 год стал юбилейным для многих известных личностей нашей страны. В этом году Казахстан празднует 150-летие выдающегося общественного деятеля, учёного-просветителя, члена партии «Алаш» Ахмета Байтурсынова, 125-летие известного писателя, драматурга и учёного Мухтара Ауэзова, 100-летие Героев Советского Союза Хиуаз Доспановой, Маншук Маметовой, Талгата Бегельдинова и Изгутты Айтыкова, а также 100-летие Народной артистки Казахстана Розы Баглановой.

Именно столетних юбиляров взял за основу своей картины победитель в номинации «Сюжетная картина», художник-постановщик областного драматического театра Есбол Нурсадыков.

– Моя работа называется «Ровесники». Все они жили в одно время, каждый из них имел отношение к Великой
Отечественной войне. Даже наша оперная певица Роза Багланова ездила по фронтам, чтобы своими песнями поднимать боевой дух солдат. Я представил, что все они могли бы встретиться в то время и даже сделать совместное фото, – говорит художник.

Конечно, этого не случилось, но искусство творит чудеса, и на холсте Есбола Нурсадыкова эти великие люди выстроились в ряд, как бы позируя художнику. Их взгляды устремлены вдаль, сквозь пелену времени и, возможно, обращены к потомкам с тем, чтобы передать послание из прошлого – храните, берегите и приумножайте отвоёванную нами мирную жизнь. Чтобы было историческое соответствие, автор изучил архивные материалы и фотографии, узнал, у кого какая была форма одежды и прочие немаловажные детали.

В искусстве Есбол Нурсадыков пошёл по стопам своего отца, известного в ВКО и Казахстане художника Кудаша Нурсадыкова, и вместе с ним преподаёт в его студии.

– Такие конкурсы вдохновляют заниматься искусством и дальше, делиться своим творчеством, обучать новое поколение художников. Юным талантам я хотел бы пожелать постоянно практиковаться, верить в свои силы. Опыт приходит с каждой нарисованной картиной. Также для художника важна насмотренность, поэтому нужно созерцать работы великих мастеров, – поделился он.

В конкурсе «Личность в истории» принимали участие художники не только из Восточного Казахстана, но и Павлодарской области, и области Абай. 26 мастеров представили на суд жюри 43 картины, исполненных в жанрах «Графический портрет», «Живописный портрет» и «Сюжетная картина».

– Это большой труд – собрать воедино художников со всего Прииртышья и объединить их в таком значимом конкурсе. Изобразительное искусство – это вид творчества, который живёт в веках. Все картины победителей остаются в фонде музея, а значит, становятся достоянием нации, достоянием будущих поколений, – отметил председатель жюри конкурса, член Союза художников РК и Творческой гильдии города Лондона, академик Академии художеств РК Әділғали Баяндин.

Известный художник впервые побывал в ВКО и высоко оценил гостеприимство местного населения и красоту природы, а также высокий уровень организации мероприятия.

– Хочу поблагодарить всех любителей и ценителей искусства за постоянную поддержку и интерес к мероприятиям нашего музея. Ведь если есть поддержка, искусство всегда будет развиваться. От имени нашего коллектива и от себя лично благодарю всех художников, принявших участие в конкурсе, несмотря на довольно сжатые сроки. Такие мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, надеемся и в будущем видеть вас в числе конкурсантов, – обратилась к участникам конкурса директор музея Бекайым Уябаева.

Победители этого творческого состязания получили солидные денежные призы, в зависимости от номинации. К примеру, приз в размере трёхсот тысяч тенге за первое место в номинации «Графический портрет» достался художнику из Семея Нуржану Солтанбекову. Победителем в номинации «Сюжетная картина» и обладателем приза в размере пятисот тысяч тенге стал Есбол Нурсадыков из Усть-Каменогорска.

Обладателем Гран-при регионального конкурса изобразительного искусства «Личность в истории» и денежного приза в размере семисот тысяч тенге стал Тлеугазы Жубанышев из Семея.

Кроме того, несколько участников конкурса были награждены поощрительными призами в размере восьмидесяти тысяч тенге.

Помимо подведения итогов и награждения участников конкурса «Личность в истории» в этот день в музее прошла презентация книги-каталога областного фестиваля искусств «Дала дидары», посвящённого 30-летию Республики Казахстан.

Фестиваль «Дала дидары» – главный проект Восточно-Казахстанского музея искусств в юбилейный год Независимости Казахстана. Начиная с апреля 2021 года, в залах музея поочерёдно презентовали свои фестивальные программы и выставки представители из 16 районов тогда ещё объединённой области. Этот каталог стал итогом плодотворной работы всего коллектива музея искусств. В нём представлены экспонаты и фото с выставок, а также информация о каждом районе, принявшем участие в фестивале.

– Сегодня мы стали свидетелями двух значимых для музея искусств мероприятий – презентации книги-каталога «Дала дидары» и открытия выставки регионального конкурса «Личности в истории», – отметил руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов. – Казахстан – это активно развивающаяся страна. В мировом сообществе государство узнаваемо не только наличием богатых природных ресурсов, достижениями в спорте, прогрессом в сфере экономики. Безусловно, повышению имиджа способствует и культура. В этой связи хочу сказать, что аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов уделяет повышенное внимание развитию культуры и искусства в регионе. Все большие проекты музея прошли непосредственно при поддержке акима области.

После завершения официальной части гости и участники смогли окунуться в мир столетней давности, взглянуть глазами художников на великих учёных, писателей, героев и оперных див.

Учитывая важную роль проекта «Личность в истории» в патриотическом воспитании молодого поколения, выставка продлится до конца января 2023 года.

Аяужан Утеулинова

Фото автора

02.12.2022
885

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