Студенты совершили виртуальное путешествие по залам музея Первого Президента РК, а также посетили выставки «Личность в истории» и «Мы – народ Казахстана».

В рамках мероприятия состоялась встреча студентов с заместителем председателя городского филиала партии «Nur Otan», депутатом маслихата города Усть-Каменогорска Александром Светашом. В беседе с молодёжью он широко раскрыл содержание статьи Елбасы «Семь столпов государственности».

– Необходимо особо отметить роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении нашего независимого государства, – подчеркнул Александр Светаш. – Развал СССР сопровождался во многих республиках межэтническими конфликтами. Иностранные эксперты и политики такую же участь предрекали и Казахстану. Но Елбасы удалось предотвратить это. Сейчас межнациональное согласие в Казахстане является главным достоянием и основой единства его народа.

Как рассказала сотрудник музея Любовь Лазарева, для посетителей подготовлены экспозиции, посвящённые Первому Президенту РК. Это книги Нурсултана Назарбаева, а также издания о нём, фотографии и иные документы, свидетельствующие о посещении Елбасы различных объектов нашего региона, и другие интересные материалы.

– Мне очень понравился видеоролик о музее Первого Президента РК в Нур-Султане, – поделился студент первого курса КАСУ Улан Ерназаров. – Когда буду в столице, обязательно схожу туда.

Ребята сошлись во мнении, что роль Первого Президента Республики Казахстан в том, что молодое поколение имеет все возможности для получения образования, развития своих талантов и достижения поставленных целей, неоценима. Со школьной скамьи они чувствуют поддержку и заботу государства и готовы приложить немало усилий, чтобы оправдать ожидания и надежды своих наставников и родителей.

В заключение студенты ознакомились с экспозицией «В семье единой», посвящённой этносам, проживающим на территории Восточно-Казахстанской области.

Ерик Абитов