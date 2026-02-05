Летопись ярких событий Маркакольского заповедника

В Маркакольском государственном природном заповеднике (ГПЗ) подвели итоги работы в 2025 году и наметили планы на 2026 год. Внимание акцентировано на необходимости повышения качества и эффективности охраны животного и растительного мира, мониторинга природных явлений, научно-исследовательской работы, развитии экологического туризма.

Итоги года минувшего и планы 2026 года – такая повестка была вынесена на первом общем рабочем собрании коллектива Маркакольского ГПЗ. Особо подчёркнуто то, что в нынешнем году заповеднику исполняется 50 лет, и полувековая страница в его истории должна стать летописью ярких событий и успешных будней в деле охраны и изучения родной природы.



О положительных результатах работы в 2025 году коллективу рассказали директор Маркакольского ГПЗ Тимур Айкенев, руководители службы охраны и отдела науки. Вместе с тем, дана и критическая оценка по ряду фактов и акцентировано внимание на необходимости повышения качества и эффективности охраны природы, мониторинга природных явлений, научно-исследовательской работы, развитии экологического туризма на Маркаколе.



ГОД БОЛЬШОГО ОГНЯ



Годом большого огня наверняка запомнится минувший 2025-й в истории всей нашей планеты. В Казахстане лето также прогнозировалось жарким, и на опасность всплеска природных пожаров особое внимание обращал министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев. Особое внимание было поручено уделить высокогорным лугово-лесным участкам Восточно-Казахстанской области.



Пожар может быть вызван самой природой. Однако часто это происходит из-за обычной халатности людей. Многие продолжают разводить костры в ветренную погоду, сжигать мусор, выкидывать в сухую траву непотушенную сигарету и оставлять всё это без присмотра… Мы можем знать и понимать важность соблюдения правил безопасности, но как часто мы игнорируем их в реальной практике! Поэтому следует не просто быть осведомлёнными, а осознанно и строго следовать установленным требованиям в деле сохранения природных богатств. У каждого должны присутствовать естественный страх и ответственность за то, что одно наше халатное действие может обернуться большим ущербом для природы, а значит, и для нас самих.



Вот почему призыв «Нет пожарам!» каждый год будет оставаться актуальным на протяжении пожароопасного сезона. Это самый продолжительный охранный период на высокогорном Маркаколе. Он начинается с таяния снега приблизительно в середине апреля и продолжается до наступления устойчивой дождливой осени или снегопадов. В это время требуется постоянный контроль на участках и готовность оперативно справляться с огненной стихией, если пожар всё же вспыхнет. Поэтому с наступлением пожароопасного сезона руководство и коллектив заповедника призывают всех местных жителей к строгому соблюдению правил пожарной безопасности, выдают специальные предписания, заключают соответствующие договоры с крестьянскими хозяйствами. Инспекторы выезжают на участки, ремонтируют старые и устанавливают новые информационные стенды.



При возникновении пожара важно знать правила и уметь его быстро потушить. С учебных занятий на такую важную тематику начиналась рабочая неделя в Маркакольском ГПЗ ещё в первых числах марта прошлого года. Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира (ЛХЖМ) была разработана и представлена образовательная программа в этом направлении, а также проверена готовность Маркакольского заповедника к предстоящему пожароопасному сезону.



Повысило уровень пожарной готовности участие команды заповедника в пожарно-тактических учениях «Жасыл Алтай 2025» на участке Катон-Карагайского национального природного парка. В рамках республиканских командно-штабных учений «Өрт-2025» в начале июня были проведены противопожарные учения «Маркаколь-2025». В течение сезона круглосуточное наблюдение велось на большей части территории заповедника (90% охват) и части территории лесхоза с пожарного поста на самой высокой точке хребта Азутау и на участках перевалов Алатайского, Кызылаши и в районе Шубар-Карагая. Об обстановке на территориях постоянно докладывалось в дежурную часть заповедника.



Как результат усиленной подготовки к сезону, постоянной охраны, работы с местными жителями летний сезон 2025 года на Маркаколе прошёл благополучно, возгораний и пожаров на участках не происходило. На выделенные государством средства был приобретён самый необходимый противопожарный инвентарь, создан резервный запас ГСМ. Теперь на повестке дня – тщательная подготовка к сезону предстоящему.



БЕЗОПАСНЫЙ НЕРЕСТ



Нерест на Маркаколе – ежегодный биологический процесс размножения местной рыбы – начинается в первых числах мая и завершается в конце июня. В течение всего этого двухмесячного нерестового сезона рыба выплывает из тихого прохладного озера и направляется по руслам бурных рек к местам вымётывания икры. Лишь по реке Калжыр рыба спускается вниз по течению.

В период такой массовой миграции в свои нерестилища рыба становится лёгкой добычей хищников и браконьеров. Поэтому обеспечить надёжную охрану в период размножения рыбы на всех нерестовых участках – это ежегодная стратегически важная задача для руководства и всего коллектива Маркакольского заповедника.



В 2025 году первым делом была проведена эколого-патриотическая работа с местным населением, до каждого жителя района доведена информация об ответственности за браконьерские действия во время нереста.



С началом сезона вокруг озера приказом директора Маркакольского ГПЗ Тимура Айкенева были выставлены десять круглосуточных, постоянно действующих постов. На основных нерестовых речках и конных тропах были установлены шесть фотоловушек, которые фиксировали не видимые глазу факты присутствия людей и животных. Постоянно использовался беспилотный летательный аппарат ДРОН с радиусом действия восемь километров. В период нереста инспекторами заповедника применялись технологии SMART-патрулирования. С помощью смартфонов инспекторы осуществляли мониторинг процесса нереста, а также фиксировали факты браконьерства на участках.



Процесс оживлённого нереста в прошедшем сезоне наблюдался во всех основных реках. Проводилась очистка русел, чтобы рыба беспрепятственно могла подниматься вверх по течению и, благополучно отнерестившись, уходить на скат.



В рамках совместного плана по противодействию браконьерству нерестовая охрана на Маркаколе осуществлялась с участием сотрудников областной территориальной инспекции ЛХЖМ, Западно-Алтайского заповедника, Тарбагатайского и Катон-Карагайского национальных природных парков, Маркакольского лесхоза, а также сотрудников природоохранной полиции и Комитета национальной безопасности.



Всего за период нереста-2025 проведены 543 оперативных рейдовых мероприятия. По итогам этих рейдов на разных участках выявлены семь фактов административных нарушений. Всё это дало положительный результат в сохранении популяции рыбного населения на Маркаколе.



РАБОЧИЕ БУДНИ ИНСПЕКТОРА



Одна из главных задач сотрудников Маркакольского ГПЗ – это рейды и охрана территории пешком, верхом на лошади или на моторной лодке, своевременное пресечение любых нарушений на территории обхода. Это может быть нахождение посторонних лиц на заповедном участке без пропуска, прогон частного скота, охота на животных, ловля рыбы или сбор растений. Лица, допустившие нарушения режима охраны заповедника, задерживаются в установленном порядке с составлением протоколов. Исходя из этого, важно проводить профилактическую работу среди населения о недопустимости нарушения заповедного режима, правил пожарной безопасности. Необходимо ежегодно производить ремонт баз на кордонах, готовить их к зиме, очищать берег озера от мусора, наводить порядок на отдельных участках, а в летний сезон ещё и участвовать в проведении туристических экскурсий.



На обходах инспекторы заповедника проводят мониторинг природных явлений, учёт животных, устанавливают аншлаги и фотоловушки. Все факты наблюдения записываются в дневник: погода, цветение растений, учёт диких животных и птиц. Этим инспектор оказывает своё содействие в проведении научно-исследовательских работ.



С началом зимы Маркаколь покрывается льдом, и с первых чисел декабря минувшего года начался текущий сезон подлёдной рыбалки. Сегодня служба охраны заповедника периодически проводит рейдовые проверки на участке любительского лова по безопасности и соблюдению санитарных норм на озере. Путёвки на рыбалку выдаются только местным жителям, проживающим в охранной зоне Маркакольского заповедника.



Усилением защиты молодняка хвойных деревьев завершился последний месяц 2025 года. Сотрудники заповедника на встречах с разными коллективами проводили беседы о недопустимости рубки еловых деревьев и в целом о бережном отношении к нашим лесным ресурсам. Переходить к традиции не рубить, а украшать на новый год живые хвойные деревья – эта инициатива обсуждалась на встречах в школах и организациях. Специальная мобильная группа осуществляла контроль в течение декабря, и фактов незаконной рубки в Маркакольском ГПЗ не зафиксировано.



Специальные учебные семинары, которые проводились согласно приказу Комитета ЛХЖМ Министерства экологии и природных ресурсов РК, были нацелены на формирование у инспекторского состава заповедника необходимого современного уровня их профессионализма и повышение эффективности работы. По окончании учебных семинаров специальная комиссия проверила уровень знаний и отметила высокий уровень подготовки инспекторского состава.



МОНИТОРИНГ И ИССЛЕДОВАНИЯ



Годовой план отдела науки, мониторинга и экологического просвещения включает формирование летописи природы, учёт диких животных и птиц, изучение флоры и фауны на территории заповедника. Проведены мониторинговые работы в нерестовый период ленка и хариуса, полевые работы научных сотрудников на особо охраняемых природных территориях и в охранной зоне. Проводились совместные работы и обмен опытом с другими природоохранными организаци-ями.

С июля 2026 по июль 2027 года Алтайский филиал «Научно-производственного центра рыбного хозяйства» будет проводить работу по биологическому обоснованию оценки состояния рыбных ресурсов на озере Маркаколь.



«МАРШ ПАРКОВ 2025»



Третьего апреля 2025 года стартовал «Марш парков 2025». Организатором этой международной экологической акции выступил Маркакольский ГПЗ. Торжественное открытие состоялось в районном центре – селе Маркаколь – в просторном зале дома культуры с участием руководителей района, педагогов и учащихся школ из нескольких сёл. Открытие украсили концертные номера артистов дома культуры и школьников.



Движение «Марш парков 2025» нашло своё продолжение в административных центрах других районов Восточного Казахстана – сёлах Курчум и Самарском, городах Алтае и Зайсане. В своих выступлениях перед собравшимся сотрудники Маркакольского заповедника сделали акцент на важности проводимой экологической акции, призванной объединять людей в деле поддержки и развития особо охраняемых природных территорий. Они ознакомили присутствующих с программой предстоящих мероприятий «Марша парков 2025», призвали принимать активное участие в них. Руководители, педагоги и учащиеся районов проявили на встречах большой интерес к Маркаколю как уникальному географическому уголку с его богатством и колоритом алтайской природы, а также откликнулись желанием принять активное участие в планируемых мероприятиях.

В рамках акции «Марш парков 2025» проведены уроки на тему всемирного экологического праздника «Международный день матери-Земли», а также о птицах, раздельном сборе мусора. Если мы не защитим природу, то и природа не защитит нас…



Дебатный турнир на тему «Экологические проблемы в Казахстане и пути их решения» состоялся 15 мая в школе №1 села Маркаколь. В нём приняли участие команды юных экологов школы №1 и школы-интерната-колледжа села Маркаколь, а также гимназии имени Кумаша Нургалиева. Юные спикеры команд проявили компетентный и осмысленный подход к экологическим проблемам в стране и Маркаколе в частности, а также к поиску их правильного решения и важности формирования «зелёной» экономики. Учащиеся-спикеры в своих выступлениях показали содержательность и глубину, полноту и конкретность информации, проблемность и конкретику, осознанность и содержательность ответов на вопросы.



Пятого июня во всём мире отмечается День охраны окружающей среды. В этот день в Маркакольском заповеднике состоялись мероприятия по подведению итогов акции «Марш парков 2025», в которой в 2025 году приняли участие свыше 2 100 школьников и педагогов из пяти районов Восточного Казахстана. На закрытие приехали более 120 детей из десяти школ области. На встрече с участием акима района Рустема Кемешева, председателя районного маслихата Мамырбека Калелова, руководителей и сотрудников заповедника и Маркакольского лесхоза обсудили перспективы развития экологического туризма на Маркаколе, также была представлена интересная концертная программа талантливых исполнителей районного дома культуры «Ақтолқын» и учащихся школ. Мероприятие увенчалось спортивными играми и акцией по очистке берега озера Маркаколь и рек, которая завершилась призывом «За чистый и красивый Маркаколь!»



«ТАЗА ҚАЗАҚСТАН»



В рамках общенациональной кампании «Таза Қазақстан» руководство заповедника ставит задачу активизировать работу по повышению экологической культуры местных жителей и туристов. Соблюдение всех экологических норм проживания и поведения должно быть в особом приоритете для населённого пункта, расположенного на побережье заповедного озера.



Бережное отношение к окружающей среде будет всегда положительно влиять на состояние Маркаколя, а значит, и на жизнь местных жителей. Поэтому руководство и коллектив заповедника призывают приезжающих всегда оставлять порядок и чистоту на местах отдыха. Местным жителям необходимо проявлять активность в очистке своих дворов, придомовых участков и улиц от бытового мусора, скоплений навоза, благоустройстве территорий. Также коллектив заповедника призывает местных рыбаков соблюдать санитарные нормы во время рыбалки на озере, проявлять активность в очистке побережья озера, русел рек и ручьёв, окрестностей населённых пунктов.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ



За период прошлогоднего короткого лета в Маркаколе побывали 3 795 путешественников, и эта цифра почти в три раза превысила показатель предыдущего 2024 года. В этот отдалённый дикий уголок приезжают граждане России, Нидерландов, Бельгии, Испании, Швейцарии. В 2024 году Маркаколь принимал также туристов из Германии, Ирландии, Канады, Финляндии, Китая, Сингапура. Сотрудники заповедника организуют для приезжих экскурсии в музее природы, после чего они любуются живописным Маркаколем на экологической тропе. Путешественники выражают свой восторг красотой и нетронутостью природы, отмечают важность миссии заповедника в деле охраны и сохранения такого уникального уголка на земле.



В середине августа сотрудники «Туристского информационного центра Восточно-Казахстанской области» во главе с заместителем руководителя Талгатом Даулетовым обсудили с коллективом Маркакольского заповедника перспективы развития экотуризма.



В сентябре заповедник принял участие в областном туристском фестивале «TourEast Kazakhstan», который проходил в живописном этнопарке Усть-Каменогорска. На выставке гостям были представлены виды разных ландшафтов и природные достопримечательности Маркаколя. Это привлекло внимание и возбудило интерес многих любителей путешествий из разных уголков Казахстана. Аким ВКО Нурымбет Сактаганов в своём приветственном слове на фестивале отметил большой потенциал развития туризма в Восточном Казахстане, подчеркнув, что Маркаколь остаётся в числе приоритетных мест отдыха для экотуристов. При этом была отмечена важность создания надлежащей инфраструктуры для приёма и обслуживания туристов.



Директор Маркакольского заповедника Тимур Айкенев в декабре 2025 года принял участие в работе заседания совета туризма Палаты предпринимателей ВКО, которое было проведено в колонном зале ВКТУ имени Д. Серикбаева с участием руководителей, предпринимателей и активистов в сфере туризма. На повестку дня были вынесены и обсуждены самые актуальные вопросы.



Заповедник принял участие в выставке масштабного регионального проекта «Туған жер – алтын бесігім», которая была организована в рамках Дней района Маркаколь 21-22 ноября в фойе Восточно-Казахстанской областной филармонии. Посетители выставки с большим интересом знакомились с экспонатами музея – редкими птицами, живописными фото-пейзажами Маркаколя, детскими рисунками животных.



Чтобы обозначить перспективы создания новых научно-познавательных экомаршрутов, которые можно проложить на уникальных участках заповедника, в сентябре 2024 года был совершён специальный рабочий тур руководителей республиканского и регионального уровней во главе с заместителем председателя Комитета ЛХЖМ Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерланом Кутпанбаевым. Группа совершила облёт вокруг озера и определила наиболее уникальные и привлекательные ландшафтные участки.



В результате осмотра было предложено открыть десять новых маршрутов вокруг Маркаколя. На сегодняшний день сотрудниками заповедника проведена предварительная разработка новых маршрутов и их паспортизация. Работа в этом направлении будет активно продолжена в текущем году.



Габдулл Маутканов,

инженер по экологическому просвещению

Маркакольского ГПЗ