31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Летопись горького времени

By Рудный Алтай
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В Восточном Казахстане проходят тематические мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.  

Летопись горького времени

В этот день вспоминают трагические страницы истории Казахстана первой половины XX века, летопись горького времени массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекших гибель миллионов ни в чем не повинных людей. 

Страшное было время. Масштабы этого бедствия поражают, от ужасающих документально подтвержденных фактов стынет кровь. За годы репрессий в многочисленные лагеря, созданные на территории  Казахстана, было сослано более пяти миллионов человек. Осуществлялись депортации целых народов. В период с 1921 по 1954 год осуждено  100 тысяч человек, к 25 тысячам из них применена высшая мера наказания – расстрел… 

Борьба с мнимыми врагами народа велась по плану. Только в 1937 году по Восточно-Казахстанской области аресту подлежало 1350 человек, из них 300 были приговорены к расстрелу. Эти факты не могут не вызвать у казахстанцев, особенно молодых, эмоциональный отклик на те страшные события истории времен тоталитаризма.  

В 1997 году Указом Президента РК 31 мая в Казахстане объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. Ежегодно в этот день в стране проходят акции, мероприятия, выставки, конференции, приуроченные к этой скорбной дате. Как правило, все они начинаются с минуты молчания в память о невинных людях, незаконно и несправедливо осужденных, погибших в застенках лагерей, депортированных, умерших от голода.  

В Восточном Казахстане, даже несмотря на действующие карантинные меры, состоятся мероприятия, приуроченные к этому дню. 

– Пройдет онлайн-конференция с участием активистов Советов ветеранов и аксакалов, членов этнокультурных объединений и научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области, школьников и студентов, представителей государственного архива ВКО и музеев, – сообщил заместитель директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов. – Подготовлен ролик «Алаш – начало пути». Виртуально распахнет свои двери Музей памяти жертв политических репрессий.  

Кроме того, в режиме реального времени можно будет ознакомиться с «Книгой скорби» – расстрельными списками, куда вошли имена восточноказахстанцев, пострадавших от репрессий. Представят и другие сборники материалов о народах, подвергшихся в 1930–1951 годах принудительной высылке в Казахстан.  Будет организован показ документальных фильмов о тех страшных исторических событиях, состоятся беседы с участием потомков свидетелей той эпохи. 

Одной из них является Нурзия Мукашева – дочь репрессированного Нургазы Журдыбаева. Она родилась в Уланском районе. Отец, окончивший учительские курсы в Усть-Каменогорске, работал в колхозе «Қаракөл» Бухтарминского района. 20 ноября 1937 года его арестовали как члена партии «Алаш», обвинив в антисоветской пропаганде. Нургазы Журдыбаев был осужден так называемой тройкой и приговорен к расстрелу. 

Нурзия Мукашева до сих пор отчетливо помнит, как долго бежала за санями, увозившими отца, упала. Её, совсем ещё маленькую девочку, подняли и долго успокаивали односельчане. Маму тоже забрали, не стало её в 1942 году. Нурзия осталась с младшим братом на попечении дальних родственников. Несмотря на все лишения, труженик тыла Нурзия Мукашева стала матерью девяти детей, отмечена рядом наград. 

Писатель, журналист, историк Айтмухамбет Касымов рассказал о трагической судьбе редактора газеты «Жұмысшы» (ныне «Дидар») Максута Тайшибаева. Он был арестован по политическим мотивам и расстрелян в 1938 году. Об этом написано в книге Айтмухамбета Касымова, посвященной 90-летию газеты «Дидар».                

Активно включилась в работу и областная библиотека им. 
А. С. Пушкина, где организована виртуальная книжная экспозиция. Особенность выставки – обширный материал, представленный в сериях книг. Это сборники:  «Красный террор. Политическая история Казахстана» (М. Койгельдиев), очерки нашего земляка Е. Григорьева «Почто, мой друг, почто слеза катится?», «Жоқтау» и многие другие. 

В следующем году исполняется 155 лет со дня рождения лидера партии «Алаш» Алихана Бокейханова. Несмотря на ярлыки «буржуазного националиста» и «классового врага», его идеи помогли изменить мир к лучшему. Специальный раздел выставки посвящен жизни и деятельности этой яркой личности.     

Также интересны результаты исследований, проведенных в рамках проекта научно-практического центра «Дарын», опубликованные в книге Д. Атаева. В «Книге скорби» представлены имена восточноказахстанцев, пострадавших от репрессий. Затронуты факты, связанные с концентрационными лагерями КарлагСтеплагБалхашлаг. 

Также состоится сетевая акция библиотек региона. Так, в Семее на сайте библиотеки им. Абая будет представлена виртуальная выставка в честь учёного-абае
веда Каюма Мухамедханова, репрессированного в 1951 году. Областная библиотека подготовила электронный библиографический указатель, в котором через документы в полной мере отражена вся его многогранная деятельность. 

Елена Пашке 

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