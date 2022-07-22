Лето с ракеткой

В разгаре пора солнца и тепла, весёлых поездок на море, в гости, неограниченного общения с друзьями и, конечно, самых длинных школьных каникул. Бывает, что по разным причинам выехать из шумного города не удаётся. Однако для юных устькаменогорцев – это не повод для грусти, ведь лето можно провести в спортивном формате в родном городе…

«Что значит в спортивном формате?» – задумается читатель. Расскажем обо всём по порядку.

В этом году в спортивной жизни Усть-Каменогорска произошло значимое событие – открылся Центр настольного тенниса. О новом спортивном объекте и его возможностях мы уже писали в предыдущих номерах газеты «Рудный Алтай».

Напомним, его строительство стартовало в прошлом году в рамках исполнения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о развитии массового спорта и популяризации здорового образа жизни. Уже в этом году он распахнул свои двери. Причём это не просто профильный спортивный объект, а центр, построенный по международным стандартам и оснащённый современным оборудованием. Тренировочная арена и арена для международных соревнований, тренажёрный зал, раздевалки и ванные комнаты, судейские, тренерские и помещения для отдыха спортсменов, конференц-зал, сауна – всё продумано до мелочей. Центр можно смело назвать кузницей будущих чемпионов.

Однако заниматься в нём можно и на любительском уровне без возрастных ограничений. А для школьников от пяти до 16 лет занятия проходят два раза в день: с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00 совершенно бесплатно под руководством опытных тренеров.

– Почему стоит отдать ребёнка заниматься к нам? – отметил директор Центра настольного тенниса Денис Жолудев. – Наш центр оборудован новым качественным инвентарём, тренеры, которые здесь работают, профессионалы своего дела. Ребёнку будет у нас настолько комфортно и интересно, что он не захочет уходить.

Главная задача на сегодняшний день – привлечь к этому виду спорта как можно больше людей. К тому же сейчас лето, и у ребят появилось много свободного времени, которое можно провести с пользой для здоровья. Ведь, как отмечают специалисты, регулярные занятия настольным теннисом способствуют укреплению мышц ног, рук, спины и пресса, а также развивают внимательность, быстроту реакции и мышления, укрепляют зрение. Помимо этого, настольный теннис тренирует силу воли и самодисциплину. Поэтому, если ребёнку свойственна гиперактивность, ему точно нужно заняться этим видом спорта. И пусть он не станет профессиональным спортсменом, зато наберётся незабываемых впечатлений и обретёт новых друзей.

Те ребята, которые уже записались на тренировки, отмечают, что занятия настольным теннисом – отличный способ провести летние каникулы весело и интересно.

«Здесь я нашла много новых друзей», «Для меня тренировки – заряд положительной энергией», «Настольный теннис – очень увлекательная игра, здесь ни секунды нельзя сомневаться», «С нами занимаются опытные тренеры…» В перерывах между партиями удалось взять несколько комментариев у юных любителей мяча с ракеткой. На разговоры времени нет, впереди – очередная игра…

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета