Лето прошло с пользой  

Стать увереннее в себе и своих знаниях помогли волонтёры ребятам из сельских школ в интеллектуальном онлайн-лагере во время летних каникул.

Напомним, по инициативе Главы государства 2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтёра. Все волонтёрские проекты объединены в семь направлений.

В рамках направления «Білім» волонтёрская помощь оказывается старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку и компьютерной грамотности.

Объединение юридических лиц «Альянс волонтёров Казахстана» реализует проект Birgemiz:Bilim для школьников Восточного Казахстана и Акмолинской области. Идея проекта – помочь в обучении одной тысяче учащихся старших классов средних школ сельской местности.

С 7 июля по 17 августа для учащихся сельских школ ВКО прошло два сезона IQ-лагеря в онлайн-режиме. Для участия в лагере в каждом районе были сформированы отряды по 10–20 учеников. Всего за лето в IQ-лагере обучилось более 200 детей. Школьники ежедневно «посещали» видеоуроки по разным направлениям, участвовали в различных конкурсах и олимпиадах. К слову, для обучения был создан специальный сайт birgemizbilim.kz,

где размещены около 120 видеоуроков по английскому языку, правовой и компьютерной грамотности на казахском и русском языках. Как отмечают представители Альянса волонтёров Казахстана, образовательным ресурсом в рамках проекта теперь могут пользоваться все дети и учителя области.

Для мотивации учащихся к обучению в летнее время было принято решение о награждении их ценными призами по итогам рейтинга успешности. Экспертная комиссия проекта отобрала 24 активных и креативных ученика, которых наградили ноутбуками, планшетами и наборами робототехники.

Среди участников лагеря абсолютным победителем является ученик Верх-Убинской общеобразовательной средней школы Глеб Коробейников. Также отмечены ученики Камышенской средней школы Медет Турсынгалиев, Адлет Турганбаев, Аяулым Багзорова, ученики Новопокровской средней школы Тимур Кизатов, Юлия Лопатина, Александра Бахтиярова, ученики Улкен-Нарынской средней школы Диляра Абенова, Молдир Уалханова, Эльмира Кадылова, Арыстан Кумарбеков, Вероника Кузнецова, Полина Лукьянова, Сергей

Имажбаев.

Реализация проекта Birgemiz:Bilim продолжается. А в ноябре Альянс волонтёров Казахстана выберет лучших добровольцев, которые помогли сельским школьникам получить новые знания.

Дарья Антон