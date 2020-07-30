Юные восточноказахстанцы из Курчатова защитили честь региона на республиканском виртуальном конкурсе прикладного творчества и живописи.

В качестве организатора онлайн-конкурса выступил Международный центр развития ASIA EDUCATION (г. Нур-Султан).

– Занимающаяся в кружке Och.Ýmelye rýchkı Екатерина Ткаченко предоставила на конкурс свой топиарий «Летний рай», – сказала руководитель отдела внутренней политики Светлана Кайдарова. – Мы также поздравляем художественного руководителя школьницы Екатерину Никитаенко.

По результатам оценок конкурсной комиссии ученице 8-го класса Екатерине Ткаченко присуждено призовое место и вручен диплом.

Ева Ким

Курчатов