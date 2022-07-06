Летнее преображение

Этим летом многие жители сёл Глубоковского района увидят новые результаты от реализации программы «Ауыл – ел бесігі».

За эти годы благодаря программе во многих населённых пунктах района построены десятки километров дорог, отремонтированы социальные и инфраструктурные объекты. Сёла преображаются и становятся комфортнее для проживания.

Долгожданные перемены коснулись села Солнечное Бобровского сельского округа.

– На освещение улиц в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в этом году выделено более 40 млн тенге, на средний ремонт дорог – 125 млн тенге, – рассказала сельский аким Алия Касенбаева.

Проект по проведению уличного освещения в селе Солнечное реализует ТОО «Горсвет ltd». На улицах Мира, Октябрьской, Ленина, где раньше в тёмное время суток сельчанам было небезопасно передвигаться, появится 136 опор освещения.

Проект по среднему ремонту улиц реализует ТОО «ОблШығысЖол». Всего реконструкцией будет охвачено 4,5 км внутрипоселковых дорог по улицам Мира, Октябрьской, Ленина, Северной.

На протяжении многих лет жители улицы Северной сообщали, что зимой многоквартирные дома не прогреваются. Благодаря программе «Ауыл – ел бесігі» этому вопросу нашлось решение. АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» начаты работы по замене тепломагистрали по улицам Северной и Ленина.

– Живу в Солнечном 35 лет, – делится одна из местных жительниц. – На улице Северной за эти годы никаких ремонтных работ не проводилось. Но осенью прошлого года на нашей улице провели свет. Сейчас ремонтируются дороги. Видна работа местного руководства.

Не менее острый вопрос, который неоднократно поднимали сельчане на встречах с акимом, – замена автобусных остановок. Как заверили в местных исполнительных органах, и он будет решён в ближайшее время.

В этом году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в селе Прапорщиково асфальтируют дороги, устанавливают новые уличные фонари.

Всего, по словам акима Иртышского сельского округа Ерлана Жумагулова, летом будет заасфальтировано 3,5 км внутрисельских дорог.

– В настоящее время ведётся укладка асфальта по улицам Школьной, Отан, Зелёной, Утренней, Устименко. Далее на очереди улица Мира, – поясняет аким. – Кроме того, продолжаются работы по освещению улиц Отан, Абая, Моторной, Луговой, Утренней.

Село Прапорщиково находится неподалёку от областного центра, что с каждым годом притягивает сюда всё большее количество людей.

По словам Ерлана Жумагулова, с 2003 года окраина села активно застраивается новыми домами. Но при наличии централизованной системы водоснабжения внутри села в домах, построенных на окраине, водопровода нет.

– В этом году по просьбе населения проложены трубы для подключения к централизованной магистрали водоснабжения улицы Сулейменова. Владельцам домов останется лишь подвести трубы до своего двора, – заверил Ерлан Жумагулов.

Также недавно на улице Сулейменова была возведена современная детская игровая площадка. Теперь в центре села и на его окраине есть площадки для активного детского досуга.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район