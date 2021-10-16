Лесные адреса

О лесе и его обитателях Ирина Киселёва знает практически всё не только потому что родилась и выросла близ живописных мест Риддера. Она уже 16 лет работает в Малоубинском лесном хозяйстве.

Люди, посвятившие свою трудовую жизнь зелёному миру деревьев, кустарников, трав, а также животных и птиц, ежегодно в третье воскресенье октября празднуют День работников леса. У специалистов лесного хозяйства труд не из лёгких. Это люди волевые, закалённые, с сильным характером, ведь иначе и нельзя – лес не терпит слабых.

Простые обыватели чаще всего думают: «Лес рубят – щепки летят», но это далеко не так. Одной из главных и важных задач сотрудников лесхоза является восстановление территорий, которые вышли из-под рубки, или лесовоспроизводство. Чтобы сохранить и приумножить леса, требуется не только время, но и труд.

Содействие естественному возобновлению леса – забота главного инженера по лесовосстановлению Малоубинского лесного хозяйства Ирины Киселёвой. В её ведении три лесничества – Быструшинское, Волчихинское и Запорожное.

– Лес щедро делится с нами своими богатствами, требуя взамен такого же хорошего к себе отношения, – говорит она. – Работа по лесовосстановлению направлена на будущее. Вот, к примеру, хлебороб сеет весной зерно, а осенью уже собирает урожай, мы же сажаем деревья сейчас, а вырастут они лет через пятьдесят, а хорошим деловым лесом станут лет через сто. Поэтому очень важно заниматься посадкой леса ежегодно, формируя лесные массивы для будущих поколений.

Ирина Николаевна пришла в Малоубинское лесное хозяйство в 2005 году после окончания Риддерского аграрно-технического колледжа. Была принята на должность мастера леса. Показав хорошие результаты работы, вскоре была переведена помощником лесничего Быструшинского лесничества. Проработав пять лет, девушка утвердилась в правильности сделанного выбора. Для повышения своей квалификации поступила в Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева.

Руководство лесхоза, отметив профессионализм Ирины Киселёвой, недавно перевело её на очень ответственную должность – инженера по лесовосстановлению.

За годы работы Ирина Николаевна хорошо изучила вверенную ей территорию, а это свыше 126,5 тысячи гектаров лесных насаждений, она легко может найти любое дерево по «адресу». Да, оказывается, в лесу тоже есть адреса, практически как в населённом пункте.

– Только в лесном адресе указываются кварталы, а кварталы делятся на выделы и делянки, – поясняет наша собеседница. – Один квартал от другого отделяют просеки – вырубленные полосы шириной порядка четырёх метров. Благодаря этим адресам мы находим участок леса, где необходимо провести вырубку или посадку лесных культур.

К сожалению, леса сейчас вырубается много, а ухаживать за ним – огромный труд. Процесс лесовосстановления начинается с подбора площади, под которую разрабатывается технологический проект, где отражены технология подготовки почвы, посадки сеянцев и многие другие вопросы. Ирина Николаевна отмечает, что именно от подготовки площади зависит качество посадки культур. Сюда входит не только минерализация почвы, но и её обработка. Важно, чтобы засеваемая площадь была без порубочных остатков.

– Высадку саженцев мы проводим каждый год, – рассказывает Ирина Николаевна. – В этом году занимались возобновлением насаждений в Запорожном лесничестве, здесь высадили 76 тысяч саженцев. Большую помощь в этом оказали жители села Карагужиха.

Сегодня работники леса прикладывают массу сил и времени, чтобы все намеченные работы были выполнены. Но для того, чтобы сберечь лёгкие нашей планеты, необходимо делать ещё больше, считает наша героиня.

– Цель у всех работников леса одна, – резюмирует она, – чтобы люди могли дышать чистым воздухом, наслаждаться лесным ароматом, отдыхать в тени деревьев, любоваться на лесную красоту, чтобы наша планета оставалась живой. Лес – наше богатство, но ничего в нём без большого труда само собой не произойдёт и не вырастет. Вот почему лес любит людей сильных, трудолюбивых, выносливых.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива И. Н. Киселёвой

Глубоковский район