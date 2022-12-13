Лесной «детсад»

Более трёх миллионов штук сеянцев древесных пород посадили в Восточно-Казахстанской области в этом году.

Отметим, лесоохранные и природоохранные учреждения Восточно-Казахстанской области ежегодно проводят посадку лесных культур на территории государственного лесного фонда в рамках реализации Комплексного плана увеличения объёмов воспроизводства лесов и лесоразведения ВКО на 2021–2025 годы.

Напомним, вопрос сохранения и рационального использования биологического разнообразия в своём Послании народу Казахстана: «Казахстан в новой реальности: время действий» поднял Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В течение пяти лет будет осуществлена посадка более двух миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населённых пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны», – сказал Глава государства.

Выполняя поручения Президента РК, по всем областям и подведомственным учреждениям Комитета лесного хозяйства и животного мира были разработаны и утверждены Комплексные планы по увеличению площадей воспроизводства леса и лесоразведения на 2021–2025 годы. На сегодняшний день ведутся работы по поэтапному выполнению плана.

Кроме того, Казахстан принял программу по увеличению высадки саксаула на осушённом дне Аральского моря. До 2025 года планируется охватить 1,5 миллиона гектаров.

Как сообщили в пресс-службе Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, в этом году посадка лесных культур на территории гослесфонда выполнена на площади 669 гектаров (при плане 600 гектаров) с высадкой трёх миллионов 41 тысячи штук сеянцев древесных пород. Если указать в процентном соотношении, то рост составил 111,5 процента.

В прошлом году специалисты высадили два миллиона 775 тысяч штук сеянцев древесных пород (107 процентов) на площади 549 гектаров при плане 513 гектаров.

– Согласно Комплексному плану увеличения объёмов воспроизводства лесов и лесоразведения Восточно-Казахстанской области на 2021–2025 годы мероприятия, запланированные на 2021 и 2022 годы, выполнены в полном объёме, – пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день заготовлено 2,7 тонны лесных семян древесных пород, работа по сбору шишек для посева семян в лесных питомниках в 2023 году продолжится.

Александра Исаева