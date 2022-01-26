Лесное приключение

Семейчане спасли дикую косулю от своры собак. Через несколько дней животное выпустили на волю, в естественную среду обитания в районе Краснокордонского лесничества Государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

18 января в резерват «Семей орманы» позвонили неравнодушные горожане, которые сообщили, что у них находится дикая косуля. Люди не знали, что делать с диким животным, которое они спасли на одной из окраинных улиц Семея.

Район Красного кордона в Семее непосредственно примыкает к территории Краснокордонского лесничества резервата «Семей орманы», поэтому здесь не редкость, когда на тихие улочки забредают лесные обитатели: белки, зайцы, лисы и даже волки. На этот раз жертвой урбанизации стала молодая косуля. Дикое животное нарвалось на свору местных бездомных собак, которые загнали непрошенную гостью довольно далеко от лесной зоны. Происшествие произошло на улице Юбилейной.

Увидев, в какую беду попала косуля, неравнодушные семейчане отогнали собак, а лесную гостью, запуганную и дрожащую, сначала отнесли в местный магазин, расположенный неподалеку. Оттуда позвонили в резерват.

– Мы немедленно выехали по указанному адресу, но в магазине косули уже не было. Хозяева забрали её к себе домой, чтобы животное отдохнуло и поело в нормальных условиях. Приехав, мы увидели, что косулю поместили в теплый сарай, но она наотрез отказывалась от пищи. Видимо, её нервировали хозяйские собаки, находящиеся неподалёку, – рассказал охотовед ГЛПР «Семей орманы» Медгат Беркендинов.

Приютившие косулю пригласили ветеринара на осмотр, сотрудники резервата согласились оставить животное у них в доме ещё на один день. Только вечером косуле привезли более привычный корм – сухие ветки деревьев. Этот вид подкормки обитателям резервата давно знаком, ведь лесоводы «Семей орманы» каждую зиму устраивают зимние кормушки для диких животных, где оставляют сухие ветки, сено и соль. Всё это заготавливается лесоводами в течение всего лета.

При осмотре ветврач определил, что косуля примерно 1-2-летнего возраста и не болеет никакими инфекционными заболеваниями. Поэтому было принято решение, отпустить дикое животное в его естественную среду обитания. Кстати, косули обычно живут в лесостепной зоне, предпочитая лиственные и смешанные леса. Отлично чувствуют себя эти животные семейства оленевых и в сосновом бору Прииртышья, где также произрастают широколиственные деревья и кустарники – основная пища изящных и грациозных косуль.

Отдохнувшее и успокоившееся животное охотоведы отпустили на территории Краснокордонского лесничества, подальше от человеческого жилья.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено ГЛПР «Семей орманы»

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