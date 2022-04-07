В Риддере открылась экспозиция работ местного мастера декоративно-прикладного искусства.

В Доме дружбы народа моногорода открылась выставка «Лесная сказка» местного мастера декоративно-прикладного искусства Ирины Бородкиной.

Мастерица представила свои работы из натуральных материалов: роспись на бересте и камнях, изделия из мха и ветвей, имеющих причудливые формы. Как отметили посетители выставки, эти удивительные произведения позволяют совершить путешествие в мир грёз и фантазий.

Эти сказочные сюжеты вдохновили и местную писательницу Алину Тайгу, теперь многие из них стали украшением её волшебных историй. По словам писательницы, Ирина Бородкина – это бесценный самородок Риддера. Алина Тайга выразила уверенность, что талантливая мастерица будет дальше творчески расти и развиваться, создавать новые уникальные работы.

Ерик Абитов

Фото Дома дружбы народа г. Риддера

Риддер