Лесная сказка
В Риддере открылась экспозиция работ местного мастера декоративно-прикладного искусства.
В Доме дружбы народа моногорода открылась выставка «Лесная сказка» местного мастера декоративно-прикладного искусства Ирины Бородкиной.
Мастерица представила свои работы из натуральных материалов: роспись на бересте и камнях, изделия из мха и ветвей, имеющих причудливые формы. Как отметили посетители выставки, эти удивительные произведения позволяют совершить путешествие в мир грёз и фантазий.
Эти сказочные сюжеты вдохновили и местную писательницу Алину Тайгу, теперь многие из них стали украшением её волшебных историй. По словам писательницы, Ирина Бородкина – это бесценный самородок Риддера. Алина Тайга выразила уверенность, что талантливая мастерица будет дальше творчески расти и развиваться, создавать новые уникальные работы.
Ерик Абитов
Фото Дома дружбы народа г. Риддера
Риддер