31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Лента памяти

By Рудный Алтай
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«И помнить страшно и забыть нельзя». Под таким красноречивым названием ленту памяти запустила областная специальная и библиотека для незрячих и слабовидящих граждан.
Лента памяти
Ежегодно 31 мая в Казахстане вспоминают об искалеченных судьбах миллионов людей, которые прошли через жернова большого террора.
– Чтобы принять участие в проекте и рассказать о судьбе своего репрессированного родственника, нужно прислать нам его фотографию и имеющуюся информацию о
нем, – говорит директор библиотеки Гульнара Кадырова.
По ее словам, знать историю, в том числе ее трагические страницы, чрезвычайно важно для молодого поколения казахстанцев.
– Если имена Шакарима Кудайбердиева или Ахмета Байтурсынова широко известны, то, например, о судьбе Мукаша Орумбаева знают немногие, – отметила Гульнара
Кадырова. – А это был видный казахский государственный и общественный деятель. Он родился в 1900 году в Абайском районе. Расстрелян в 1938 году в период большого
террора, реабилитирован в 1957 году.
Гульнара Кадырова рассказала, что Мукаша Орумбаева арестовали на основании жалоб на чрезмерную жестокость при проведении коллективизации в Казахской ССР,
приведшей к голоду. После шести месяцев допросов и пыток он предстал перед судом без возможности высказаться в своё оправдание. Суд длился 15 минут!
Его признали виновным по обвинению в причастности к деятельности контрреволюционной националистической организации, вербовке в нее новых участников и занятии вредительством в промышленности и сельском хозяйстве
области. 26 февраля 1938 года выездной военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор сразу же был приведён в
исполнение.
Той же ночью в обстановке строгой секретности тела Мукаша Орумбаева и других 37 расстрелянных политических заключенных вывезли в Алматинскую область и захоронили в неизвестной братской могиле.
Решением военной коллегии Верховного суда СССР в 1957 году Мукаш Орумбаев реабилитирован посмертно, так как проведенное расследование установило, что дело
было сфальсифицировано.
Ева Ким
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В Усть-Каменогорске в режиме онлайн рассказали о творчестве и жизненном пути писателя-абаеведа Каюма Мухамедханова.      Презентация виртуальной тематической выставки, организованной в честь известного уроженца Семипалатинской области, состоялась в...
Узнать больше
31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Дом, где рождались идеи о свободе

Рудный Алтай - 0
В Семее много исторических мест, связанных с именами великих людей. Одно из них – дом представителя партии «Алаш» Анияра Молдабаева.   Это здание расположено недалеко от центра города. Год постройки...
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31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Летопись горького времени

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В Восточном Казахстане проходят тематические мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.   В этот день вспоминают трагические страницы истории Казахстана первой половины XX века, летопись...
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31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Лента памяти

Рудный Алтай - 0
«И помнить страшно и забыть нельзя». Под таким красноречивым названием ленту памяти запустила областная специальная и библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Ежегодно 31 мая в Казахстане вспоминают...
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