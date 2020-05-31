Лента памяти

«И помнить страшно и забыть нельзя». Под таким красноречивым названием ленту памяти запустила областная специальная и библиотека для незрячих и слабовидящих граждан.

Ежегодно 31 мая в Казахстане вспоминают об искалеченных судьбах миллионов людей, которые прошли через жернова большого террора.

– Чтобы принять участие в проекте и рассказать о судьбе своего репрессированного родственника, нужно прислать нам его фотографию и имеющуюся информацию о

нем, – говорит директор библиотеки Гульнара Кадырова.

По ее словам, знать историю, в том числе ее трагические страницы, чрезвычайно важно для молодого поколения казахстанцев.

– Если имена Шакарима Кудайбердиева или Ахмета Байтурсынова широко известны, то, например, о судьбе Мукаша Орумбаева знают немногие, – отметила Гульнара

Кадырова. – А это был видный казахский государственный и общественный деятель. Он родился в 1900 году в Абайском районе. Расстрелян в 1938 году в период большого

террора, реабилитирован в 1957 году.

Гульнара Кадырова рассказала, что Мукаша Орумбаева арестовали на основании жалоб на чрезмерную жестокость при проведении коллективизации в Казахской ССР,

приведшей к голоду. После шести месяцев допросов и пыток он предстал перед судом без возможности высказаться в своё оправдание. Суд длился 15 минут!

Его признали виновным по обвинению в причастности к деятельности контрреволюционной националистической организации, вербовке в нее новых участников и занятии вредительством в промышленности и сельском хозяйстве

области. 26 февраля 1938 года выездной военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор сразу же был приведён в

исполнение.

Той же ночью в обстановке строгой секретности тела Мукаша Орумбаева и других 37 расстрелянных политических заключенных вывезли в Алматинскую область и захоронили в неизвестной братской могиле.

Решением военной коллегии Верховного суда СССР в 1957 году Мукаш Орумбаев реабилитирован посмертно, так как проведенное расследование установило, что дело

было сфальсифицировано.