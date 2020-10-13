На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплексный план развития фармацевтической промышленности.

С докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, министр здравоохранения А. Цой, директор АО «Химфарм» А. Исенова, коммерческий директор ТОО «Dolce-pharm» Б. Демеуова, исполнительный директор Ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана Г. Манакпаева.

По итогам восьми месяцев т. г. объем производства в фармацевтической промышленности РК вырос на 34,1% до 81,5 млрд тг, инвестиции — на 5,2% до 4,1 млрд тг. С участием известных компаний, в том числе ТНК, реализован 41 проект, наиболее крупные из них — по производству антибиотиков, алкалоидов, антисептиков (АО «Химфарм», АО «Нобел АФФ», ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»), а также средств индивидуальной защиты и хирургической ваты (ТОО «Kelun Kazpharma», ТОО «Карагандинский Фармацевтический комплекс», ТОО «Dolce»). Создано свыше пяти тысяч рабочих мест. Доля отечественных производителей в закупках лекарственных средств и медицинских изделий выросла до 30 процентов и продолжает стабильно расти (заключено 88 договоров по более 5 тыс. наименованиям).

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, лекарственная безопасность страны обеспечивается при собственном фармпроизводстве не менее 30 процентов, тогда как Казахстан к 2025 году планирует довести собственное производство до 50 процентов в натуральном выражении.

Так, согласно Комплексному плану развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года будет запущено свыше 30 новых крупных фармпроизводств на 77,8 млрд тг, что позволит нарастить объёмы производства лекарственных средств в 2,5 раза (с 92 до 230 млрд тг), экспорта — в три раза (с 25 млрд тг до 75 млрд тг), подготовить свыше двух тысяч высококвалифицированных специалистов и создать для них постоянные рабочие места.

Глава Правительства поручил масштабно расширить меры государственной поддержки для отечественного фармпроизводства, особенно в части стимулирования клинических и доклинических испытаний. Министерствам индустрии, здравоохранения и иностранных дел поручено внести предложения для таргетирования мировых фармпроизводителей из списка Big Pharma — Top 50 к локализации производства лекарств в РК. Министерству здравоохранения дано поручение расширить механизмы реализации долгосрочных контрактов, обеспечить чёткое планирование и определение потребностей в лекарственных средствах в стране, усилить материально-техническую базу лабораторий по проведению испытаний медизделий и лекарств, принять меры по подготовке квалифицированных кадров для фармацевтической отрасли с учетом реализации Комплексного плана.

Акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено утвердить целевые индикаторы (KPI) по местному содержанию при проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий на местах.

– Фармацевтическая промышленность является очень важным сектором экономики и основой безопасности жизни и здоровья населения, — сказал А. Мамин.

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