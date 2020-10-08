Легко в учении 

Представители «Казцинка» вручили сертификат на 17 млн тенге руководству Восточного техническо-гуманитарного колледжа. Средства предназначены на приобретение оборудования для подготовки специалистов-металлургов.

Это событие совпало с празднованием Дня учителя в Казахстане.

– С колледжем мы очень плодотворно сотрудничаем в течение 17 лет, – говорит исполнительный директор ТОО «Казцинк» по административным вопросам Андрей Лазарев. – Более 200 выпускников за последние пять лет стали сотрудниками «Казцинка», влились в нашу команду. К примеру, один из них – Замир Нурланов – является начальником плавильного цеха свинцового производства, которым гордится металлургический комплекс в Усть-Каменогорске. Здесь действительно готовят нужных для отрасли специалистов, а практику мы организуем совместно на предприятиях «Казцинка». Кроме того, наши сотрудники участвуют в разработке учебных комплексов, обучающих программ, а также преподают некоторые дисциплины в колледже.

Партнёрские отношения с производственной компанией дают большой эффект – уверены в учебном заведении.

– Мы благодарны «Казцинку», что все эти годы сотрудничаете, наравне с нами участвуете как социальные партнёры в подготовке высококвалифицированных специалистов, – сказала генеральный директор и учредитель Восточного техническо-гуманитарного колледжа Ермек Иргебаева. – Совершенствование материально-технической базы имеет очень важное значение. Огромное вам спасибо и низкий поклон.

На выделенные «Казцинком» деньги колледж закупит интерактивные и виртуальные стенды, муфельную печь, аналитические весы, сушильный шкаф, лабораторный комплекс, около 20 компьютеров-моноблоков и мультимедийный проектор.

– Это замечательный пример социального партнёрства между учебным заведением и предприятием, – сказала начальник отдела технического и профессионального образования (ТИПО) Управления образования ВКО Гульмира Искакова. – «Казцинк» является самым активным в подобном сотрудничестве. Призовой фонд прошедшего недавно соревнования для молодых людей с рабочими специальностями WorldSkills на 50 процентов был создан за счет вашего предприятия. Большое спасибо за то, что принимаете активное участие в общей работе в рамках ТиПО нашей области.

Роль учебного заведения трудно переоценить.

– Без специалистов, которые имеют технические знания, экономике невозможно развиваться, – подчеркнул Андрей Лазарев.

В ходе экскурсии по колледжу он обратил также внимание на возможности обучения специалистов электротехнических специальностей. Оборудование и методика преподавания позволяют выпускникам овладеть навыками и техникой, обеспечивающим высокий уровень безопасности труда на реально действующем производстве. Здоровье и жизнь сотрудников являются главной ценностью для компании.

Гостям в колледже показали спортзал, в оснащении которого в своё время также помогал «Казцинк», рассказали о заметных достижениях, о своих призёрах Олимпиады, чемпионе мира. Партнёрство с флагманом металлургии ВКО способствует победам и на спортивном поприще.

Меир Токобаев