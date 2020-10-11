Легко ли быть медиатором? 

Можно ли урегулировать банковский спор до суда? Как решать конфликты в период пандемии? На эти вопросы ответили участники встречи, прошедшей в областном Доме дружбы – центре общественного согласия.

Напомним, медиация – это процесс урегулирования спора между двумя конфликтующими сторонами с участием третьей нейтральной стороны.

Медиация учит «слушать» себя и слышать других. Для укрепления её позиции как одной из важнейших сфер жизни прогрессивного общества необходимо постоянно пополнять запас знаний и совершенствовать навыки. Дом дружбы предоставил такую возможность всем желающим.

В формате диалоговой площадки семинара «Обучение основам медиации непрофессиональных медиаторов» представители отраслевых профсоюзов и профкомитетов, медицинских и общеобразовательных учреждений, сотрудники АО «КЖТ» и АО «Казпочта» постигали азы медиации под руководством спикеров в лице судей городского суда, коучей и, разумеется, профессиональных медиаторов.

– Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев оказывает большую поддержку АНК и, в частности, акцентирует особое внимание на направлении медиации, говоря о том, что оно играет огромную роль в выходе государства на новый уровень, – сказала и.о. директора Дома дружбы Жанар Алканова. – О медиации в рамках деятельности Ассамблеи народа Казахстана можно говорить долго, отмечу лишь, что сегодня всё больше людей эффективно решают споры до суда.

В рамках семинара обсуждались актуальные правовые и социальные вопросы. Выступающие рассказали участникам об изменениях в трудовом законодательстве, Гражданском кодексе республики, а также об обновлении закона о защите прав потребителей.

Была затронута тема банковских споров. Спикеры информировали присутствующих о способах разрешения конфликтов и сохранения благоприятного микроклимата в различных ситуациях путём ведения взаимовыгодных для двух сторон переговоров.

– Существует внесудебный способ решения споров, – заключила судья городского суда Асемгуль Касенова. – Он представляет добровольный диалог между сторонами с целью устранения разногласий самостоятельно либо при помощи медиаторов, юристов.

В завершение встречи участники заседания стали обладателями специальных сертификатов.

– В течение нескольких лет мы проводим обучающие семинары по медиации, в том числе онлайн, которые без преувеличения можно назвать традиционными, – отметила тренер-инструктор, профессиональный медиатор, руководитель Центра примирения «Шанырак» Елизавета Абдрахманова. – Больше всего меня радует, что число желающих обучиться с каждым годом растёт. Приятно делиться опытом, видя перед собой вдумчивых и заинтересованных людей. А в том, что медиация завоёвывает сердца, не может быть сомнения. К преимуществам данного метода можно отнести конфиденциальность, экономию времени и денег, выигрышное решение для обеих сторон во внесудебном порядке, гибкость процедуры. К примеру, мы работаем в Усть-Каменогорске с 2013 года. В нашем активе аттестованные профессиональные медиаторы, психологи,

аудиторы.

По словам Елизаветы Абдрахмановой, медиатором может стать любой гражданин Республики Казахстан старше 25 лет, имеющий высшее образование и большое желание помогать людям, а также постоянно учиться.

– От медиатора требуется соответствие определенным требованиям, подробно отражённым в Законе Республики Казахстан о медиации, а также самоотдача, независимость, беспристрастность и непредвзятость в принятии взаимоприемлемого решения, – добавила Елизавета Абдрахманова.

Елена Пашке