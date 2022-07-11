Легко исправить

Теперь у казахстанцев есть возможность скорректировать сведения о семье в мобильном приложении eGov mobile.

С помощью нового сервиса можно актуализировать данные о рождении, заключении и расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО (для себя), смерти.

По информации АО «Национальные информационные технологии», чтобы все эти сведения по действиям актов гражданского состояния были оцифрованы и находились в информационной системе ЗАГС, достаточно отправить отсканированные копии документов через мобильное приложение eGov mobile.

К примеру, при проверке актовой записи о рождении детей, в случае некорректно указанной записи в разделах, где представлены данные о ребёнке (фамилия, имя, отчество, национальность, дата рождения, данные о матери и отце), есть возможность актуализировать сведения, приложив сканированные копии документов.

Аналогичный сервис доступен на портале eGov.kz. С момента запуска свои данные актуализировали больше 83 тысяч человек.

– Иногда при получении госуслуг выявляются некорректные данные о семье. К примеру, не отображаются сведения о ребёнке или, наоборот, появляются сведения о чужом, – пояснил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин. – В таких случаях необходимо актуализировать данные в информационной системе ЗАГС. Это можно сделать через eGov.kz, не посещая учреждение. Теперь данный сервис доступен и в мобильном приложении eGov mobile.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно открыть вкладку «Услуги» в приложении eGov mobile, в каталоге услуг найти «Рождение, брак и смерть» – «Актуализация сведений» ИС ЗАГС, а затем выбрать тип актовой записи и нажать на «поиск». Если данные не отобразились, необходимо нажать на кнопку «актуализировать сведения», если отобразились – на кнопку «сведения актуальные». Результатом оказания услуги будет информация об актуализации сведений Информационной системы ЗАГС на статусной странице.

Это обновление реализовано в рамках Указа «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата», подписанного Главой государства весной этого года.

Ания Есмухамет

Фото АО «НИТ»