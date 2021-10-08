Легенды и мифы Драконовых гор

Драконовы горы – именно так в переводе с калмыцкого означает название горного массива на юго-востоке от Семея – Дельбегетей. И это, действительно, так. Невысокие горы, представляющие собой неправильную восьмерку, если на них смотреть с высоты, для глаз путешественника видятся причудливыми хребтами гигантского дракона, прикорнувшего на бескрайней степной глади.

Но и это ещё не все. Археологические открытия костей и скорлупы яиц динозавра, сделанные в Зайсанской котловине в 1959 году, показали, что в глубокой древности в этих местах, возможно, бродили настоящие драконы – динозавры. Недаром отложение окаменелостей в Зайсане называют «динозавровым».

ЗВЁЗДНАЯ РАНА ЗЕМЛИ

Для членов краеведческого общества «Прииртышье» в Семее горы Дельбегетей – неистощимый источник новых знаний и бесконечного поиска. Сюда исследователи родного края готовы приезжать вновь и вновь, не уставая удивляться богатствам этого края, его уникальной историей, красотами горного ландшафта, изрезанного изумрудными долинами и причудливыми, не похожими друг на друга утёсами.

Но откуда здесь, где на площади сотен квадратных километров царит казахский мелкосопочник и на месте древнего палеозойского моря простираются степи, заросшие ковылём и полынью, появился горный массив? По мнению исследователей, массив Дельбегетей – не что иное, как астроблема – звёздная рана земли, возникшая в результате столкновения нашей планеты с астероидом.

По сути, горный массив – это кратер, который образовался в результате мощнейшего удара в месте столкновения небесного тела с земной твердью. И это достаточно хорошо видно, если тщательно изучать фотоснимки, сделанные спутником из космоса. Хотя, в отношении именно Дельбегетея такого сказать нельзя: его форма, скорее, напоминает неправильную восьмерку. Вполне вероятно, что в этом месте миллионы лет назад упал не один астероид, а две его части, расколовшиеся ещё во время стремительного полёта. В результате падения их кратеры «смешались» между собой и в таком виде застыли на века. Причём, причудливость форм горам придало и то, что астероиды падали не на сушу, а в воды древнего палеозойского моря, которое протиралось в этих местах в давно минувшие эпохи.

БЛАГОДАТНЫЙ КРАЙ

Любопытно, но есть и ещё одно значение названия гор Дельбегетей. В переводе с древнекитайского, это слово означает «благодарный», «благосклонный» или «благообильный». И точно, эту гористую местность, богатую долинами и ущельями, можно смело назвать благодатным краем. Достаточно сказать, что именно здесь было обнаружено единственное в Казахстане месторождение изумрудов, названое Альжановское, где ещё до недавнего времени шла добыча драгоценных и полудрагоценных минералов.

Как рассказывают геологи, внутри кратерных чаш и сейчас можно увидеть многочисленные миаролы – вертикальные трубообразные отверстия в граните, заполненные кристаллами микроклина, раухтопаза, топаза, турмалина и гелиодора. В приконтактовой части гранитов астроблемы с осадочными породами можно найти стяжения графита, в котором наверняка должны быть импактные алмазы!

– Изумруды, изумруды… Месторождение, кстати, не часто встречающегося минерала, обнаружено А.Г. Алексеевым в 1974 году. Шла в этих местах добыча бериллов, аквамаринов, маленьких изумрудов старательской артелью. Богаты недра гор на красивые камни. Не зря одно из ущелий называется топазовым, а одна из горных вершин – хрустальной, – рассказывает краевед Павел Жуков.

ДРЕВНИЕ РУДОКОПЫ

Но не только минералами богата эта благодатная земля. Ещё в эпоху бронзы, когда в Древнем Египте только начали воздвигать великие пирамиды, местные племена сумели открыть здесь богатейшие залежи меди и, главное, олова. Металла, крайне редкого, а потому ценившегося в ту эпоху на вес золота. Ведь без олова было невозможно изготовить бронзу – сплав, из которого люди делали оружие и орудия труда, предметы быта и украшения. Залежи оловянной руды – касситерита – в горном массиве встречаются достаточно часто.

«Вот её-то и добывали насельники этих мест, носители андроновской культуры. Рудокопов этих считали представителями древнего легендарного племени чудь, обладавшего навыками горного дела и металлургии. Н.К. Рерих записал в наших краях легенду о «курумчинских кузнецах». Уж не курчумское ли население имелось в виду? Бухтарминские старообрядцы и прииртышские казаки – русские первопоселенцы Алтая – называли древние копи на местах дельбегетейских рудных разработок «чудскими ямами». «Чудь» в их понятии были — чужие, чуждые, непонятные. Отсюда и это странное название, ведь память о древнейших металлургах была настолько занесена пылью веков, что кроме общего «чудь» мало что осталось. Правда, встречаются кое-где сохранившиеся названия: река Чурчуть около озера Алаколь, урочище и речка Чур-чутсу в районе Нарыма. Они только подтверждают древность первопоселенцев этих мест.

Современные же учёные считают, что чудь – это на самом деле представители известных нам по истории Казахстана андроновских племен. А часть археологов полагает, что андроновцы – это те самые легендарные арии-арьи, часть которых ушла в Индию во II тысячелетии до н. э. С.С.Черников, посвятивший всю свою жизнь изучению андроновцев – пахарей, скотоводов, металлургов, отождествлял их с аримаспами Геродота.

Эсхил писал о них: «Остроклювых бойся грифов, одноглазой рати аримаспов. К ним ты не приближайся!», – пишет в одной из своих статей о родном крае член краеведческого общества «Прииртышье» Павел Жуков.

Удивительно, но до наших дней в Дельбегетее чудом сохранились практически в первозданном виде копи и рудники древних рудокопов чуди. Один из таких комплексов, включающих в себя шахту рудника, поселение и небольшой некрополь, где хоронили умерших рудознатцев, изучали археологи во время казахстанско-германской экспедиции, работавшей в Дельбегетее в течение нескольких археологических сезонов.

«Месторождения олова встречаются достаточно редко. Следы горных разработок, как правило, разрушены временем. И наши горы дают счастливую возможность изучить древние шахты, поселения рудокопов, их погребальные комплексы в первозданном, ненарушенном виде.

Один из руководителей экспедиционного отряда, профессор Горелик говорил, что по затратам труда работы, выполненные в Дельбегетее, сопоставимы с трудом строителей египетских пирамид. «Здесь должен быть музей древних горняков под открытым небом», – говорил он нам, уезжая.

ДРЕВНИЕ ХУДОЖНИКИ

И во время археологических раскопок частыми гостями экспедиции были члены краеведческого общества «Приитышье». Один из них, археолог Александр Долгушев, даже принимал участие в работе одного из сезонов. Ведя долгие разговоры с коллегами, краеведы рассказывали археологам об открытиях, сделанных ими в этих местах.

И это не только археологические памятники, коих здесь немало, но и удивительной сохранности и богатых по сюжетным линиям петроглифов – наскальных рисунков, сделанных руками древних художников.

Исследуя горы и предгорья, краеведы открыли множество «галерей» наскальной живописи. В районе села Аскаралы были обнаружены рисунки архаров, лошадей, верблюдов и многочисленные сцены охоты. Были и такие редкие петроглифы, как изображения снежного барса, видимо, этот редкий вид кошачьих обитал в горах в древние времена. А о том, что древние рудокопы, из числа андроновских племён, были солнцепоклонниками, достаточно красноречиво говорят солярные знаки, оставленные ими на старых гранитных камнях.

ЧАРСКАЯ ЯРМАРКА

Но не только древние рудознатцы, насельники эпохи бронзы оставили в горах Дельбегетея следы своего пребывания. В окрестностях села Малая Карасу, что в 60 км от Семея, на обширных степных просторах, раскинувшихся между подножиями невысоких гранитных гор, у речки Гурбанчар, более века назад дважды в год (весной и осенью) проходила Чарская ярмарка – вторая по своей значимости и объёму товарооборота в Казахстане в период с конца XIX до начала ХХ веков.

Как рассказывает председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов, Чарская ярмарка всегда была строго специализированной: на ней торговали исключительно скотом. Другое дело, что скот этот, чаще всего, обменивали на товары народного потребления: ткани, чай, посуду и многое другое. Ярмарки привлекали кочевников – жителей дальних аулов – возможностью приобретать отсутствующие в отдалённых местах продукты и разнообразные изделия фабрично-заводской промышленности.

Любопытно, что эти сведения подтверждаются и многочисленными находками, сделанными краеведами «Прииртышья». Во время одной из своих экспедиций они обнаружили несколько десятков свинцовых пломб, которыми в конце XIX – начале ХХ веков торговцы запечатывали рулоны ткани, посуду и другие товары, а также небольшие кованые замки, запирающие сундуки с товарами. Удалось даже установить, кому именно принадлежали привезенные на Чарскую ярмарку товары.

Есть сведения, что в 1891 году от продажи скота ярмарка выручила 151 940 рублей – огромная по тем временам сумма. Более того, были периоды, когда годовой оборот Чарской ярмарки достигал и вовсе «астрономической» суммы – 310 тыс. рублей! Для сравнения, в царской России в начале ХХ века цена коровы составляла всего три рубля. Так что подсчитать объём торговых операций во время двухнедельной ярмарки не составит особого труда.

В целом, торговые обороты Семипалатинской области в конце XIX века были весьма впечатляющими. Учитывая, что на всей территории современного Казахстана проходило 106 ярмарок, из которых 28, то есть практически четверть из них, приходилась именно на Семипалатинскую область. И оборот здесь достигал 2,8 млн рублей. В целом же по Казахстану ярмарочный торговый оборот составлял около 82,5 млн рублей.

– Можно сказать, что движение скота в каждом новом году начиналось именно с Чарской ярмарки. Отсюда практически весь купленный скот перегонялся в Омск, а непроданный направлялся в Куянды, куда, кроме местного, перегонялся и семиреченский скот, на Атбасарскую и Акмолинскую ярмарки, где распродавался скот, не проданный на первых ярмарках. Следующим этапом были Тургайская область и станица Звериноголовская близ Петропавловска, где приобретенный скот забивали и уже в виде мяса и кожи перенаправляли в российские губернии. Эта торговля представляла собой даже не продажу, а, скорее, обмен продуктов кочевников-скотоводов на фабрично-заводские товары, – пояснил Марат Сасанов.

«40 ДВОРОВ»

До наших дней в Дельбегетейских горах сохранилось уникальное сооружение, получившее название «40 дворов». Оно расположено на одной из горных возвышенностей, где открывается великолепная панорама на всю обширную территорию, где ещё сто лет назад кипели страсти многолюдной Чарской ярмарки.

Здесь в уютных двориках обширного гостиного двора всё время, что длились ярмарочные дни, а это было от двух недель до целого месяца, жили торговцы и владельцы скота, прибывающие сюда из самых отдалённых уголков Казахстана, Китая, Монголии, России и других стран. Конечно, достаточно часто за чашкой чая заключались выгодные сделки и долгосрочные договоры.

– По всей территории гостиного двора мы до сих пор находим огромное количество фарфоровой, керамической и стеклянной посуды, в том числе из тонкого кузнецовского фарфора, который так любили в начале ХХ века. Значит, постояльцы любили попить ароматный чай после тяжёлого ярмарочного дня, вдали от людской суеты и ежедневных забот. Находили мы здесь царские монеты разного достоинства и несколько колец. Это мужские серебряные печатки. И поскольку женских украшений мы вообще не обнаружили, можно сделать вывод, что на ярмарку приезжали, в большинстве своём, исключительно мужчины. Женщины, если и были, то лишь в качестве редких гостей, – рассказывает председатель краеведческого общества.

Несмотря на то, что сооружение, построенное из самана и гранитного камня, взятого тут же, в горах, насчитывает свыше ста лет, его сохранность просто удивительная. И в наши дни можно увидеть стены высотой выше человеческого роста с оконными проёмами и входными группами, а также свободно посчитать размеры комнат и их количество.

– По сути, это прекрасный памятник истории и архитектуры нашего региона, раскрывающий одну из интереснейших страниц его истории периода Новой и Новейшей истории Казахстана. Подобные памятники на территории Казахстана можно по пальцам пересчитать. Но без охраны государства, без хозяйского пригляда мы его можем потерять в течение ближайших нескольких лет. Под воздействием ветров, дождей и снега стены постепенно разрушаются, нужна консервация объекта. Гостиный двор «40 дворов» может стать прекрасным туристическим объектом. Здесь есть, что рассказать и что показать нашим гостям и жителям региона. Поэтому мы выступаем с инициативой придать этому объекту статус памятника историко-культурного наследия, чтобы он находился под охраной государства, – высказал предложения краеведов Марат Сасанов.

– Дельбегетей – наша жемчужина на карте Прииртышского края. И развитие туризма, организованного, научно обоснованного, могло бы дать новую жизнь этому интереснейшему краю, – убеждён Павел Жуков.

Софья Соболевская

Фото автора и Павла Жукова

Семей