Легендарный снежный барс

Как известно, снежный барс – очень редкое животное, занесённое в Красную книгу Казахстана. Иногда встречаются сообщения о попадании этих больших кошек в объективы фотоловушек. Интересно, сколько сейчас ирбисов проживает на территории нашей страны?

Ирина Строгова, Риддер

Снежный барс является символом культурного и природного наследия высокогорий Азии. Треть мировой популяции снежного барса обитает в пределах 100 км от международных границ, что делает его настоящим послом трансграничного сотрудничества, сообщает служба центральных коммуникаций.

– Снежный барс – один из самых редких крупных хищников Казахстана, который был внесён в Красную книгу нашей страны в 1978 году. Он является государственным символом республики. Согласно последним данным, сейчас в Казахстане обитает около 140–180 особей этого редкого животного, – отметила вице-министр экологии Казахстана Алия Шалабекова.

Казахстан в сотрудничестве с международными агентствами, неправительственным сектором и гражданским сообществом делает серьёзные шаги по внедрению адаптационных мер к климатическим изменениям, сохранению биоразнообразия и устойчивому управлению экосистем.

В 2021 году при поддержке проекта ГЭФ-ПРООН впервые в Казахстане начато использование спутниковой телеметрии.

– Благодаря проводимым работам многие вопросы по сохранению снежного барса решаются, вместе с тем ряд из них остаются по-прежнему достаточно актуальными. Браконьерство и незаконная торговля дериватами снежного барса, наблюдавшиеся в Казахстане в 1990-х и начале 2000-х годов, в последние годы стали крайне редки, – сказала вице-министр.

В настоящее время в мире насчитывается всего около четырёх тысяч особей ирбиса.

Добавим, что 20–21 октября 2022 года в столице Кыргызской Республики городе Бишкеке прошло Седьмое заседание управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем.