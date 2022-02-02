Легендарный батыр Великой степи

Какой вклад в историческое прошлое страны внёс Кабанбай батыр, можно узнать, посетив литературную экспозицию «Героическая личность Великой степи», посвящённую 330-летнему юбилею полководца.

Каракерей Кабанбай батыр вошёл в историю как знаменитый казахский батыр, великий полководец, один из организаторов национально-освободительной борьбы казахского народа с джунгарскими завоевателями. Он провёл 103 поединка и во всех одержал блестящие победы. О мужестве и отваге Кабанбай батыра в поединках с врагами сочинены исторические эпосы «Ер Кабанбай», «Кисса Кабанбай» и другие.

Абылай хан даже дал ему титул «Личный батыр хана» и назвал его Дарабозом (штурмующий небо).

Немало книг написано о легендарном батыре. Так, Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина представила литературную экспозицию, посвящённую 330-летию со дня рождения Кабанбай батыра.

«Ер Кабанбай, мой великий предок!.. Был искусен в ведении боя, потому стал предводителем всех войск Аблайхана… Духовный наставник всего народа Бухар жырау вровень с тобой не ставил никого, даже самого хана!» – так в своей книге «Соколиная судьба» описал знаменитого батыра наш земляк, журналист и писатель Шакерхан Азмухамбетов.

«О силе твоей, владении оружием, умении вести войска, славе… мог возмечтать любой достойный муж»

Шакерхан Азмухамбетов

В историческом романе «Дарабоз», который народный писатель Казахстана Кабдеш Жумадилов посвятил Кабанбай батыру, рассказывается о судьбе героя. Стоит отметить, что параллельно автор описывает внутреннюю и внешнюю политику Орды хана Абылая, повествуя о других выдающихся батырах, жырау, биях того времени.

Свою книгу «Аныракай и Джунгария: история гибели Джунгарии» Калибек Данияров написал по материалам исследований основных первоисточников о месте и времени последнего сражения казахской армии при Аныракае с джунгарами и последствиях того сражения для дальнейших судеб Джунгарии.

Немало интересных фактов можно узнать в сборнике «Қазақ батырлары», а также в работах Аманжана Жақыпова «Хан батыр Қабанбай», Төлеубая Байжұмаұлы «Елін қорғаған Ерасыл – Қабанбай», Аслана Ғафурова «Ержүрек, батыр бабам – Ер Қабанбай»…

– Не зная прошлого, мы не сможем построить светлое будущее, – отметила сотрудник читального зала Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Яна Абдеева. – Выставка, которую мы организовали, как раз познакомит восточноказахстанцев, в частности подрастающее поколение, с биографий и вкладом легендарного Кабанбай батыра в историческое прошлое нашей страны.

Добавим, что в скором времени в библиотеке планируют открыть масштабную выставку «Великие имена Великой степи», посетив которую жители и гости областного центра узнают много нового и интересного о выдающихся личностях, имена которых занесены в историческую летопись…

Александра Исаева

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина