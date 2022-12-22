Легализуй и катайся

В регионе идёт подготовка к процедуре легализации иностранных автомобилей.

Глава государства в Послании народу Казахстана объявил о проведении легализации иностранных автомобилей, ввезённых в страну до 1 сентября текущего года. В настоящее время государственными органами вносятся соответствующие изменения в действующее законодательство.

Парламент принял первые поправки в Налоговый кодекс в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей.

Разработанный проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации, размещён на официальном сайте МВД и с 29 ноября по 13 декабря прошёл процедуру публичного обсуждения. В настоящее время с учётом поступивших от населения предложений и замечаний, проект постановления Правительства находится на стадии доработки.

Автомобили, подпадающие под легализацию, должны быть ввезены в Казахстан до 1 сентября 2022 года, сняты с учёта по месту прежней регистрации, пройти полную таможенную очистку и не числиться в базе розыска. Для автомобилей, которые были зарегистрированы в Республике Беларусь, Российской Федерации и Армении, прохождение таможенной очистки не требуется.

Два критерия легализации

По данным МВД РК, до 1 сентября текущего года по стране было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации, их порядка 260 тысяч, Кыргызстана – 25,5 тысячи и Армении – 18 тысяч.

Как рассказал начальник управления административной полиции ДП ВКО полковник полиции Еркін Ануарбеков, легализация начнётся после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления Правительства. При этом провести её планируется в течение полугода с 1 января по 1 июля 2023 года.

Дата въезда автомобиля на территорию страны будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован. Вместе с тем, при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе, дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

– Два основных критерия для легализации автомобиля – не находиться в розыске и пройти полную таможенную очистку, – подчеркнул Еркін Ануарбеков. – Если автомобиль соответствует этим требованиям, то препятствий для его регистрации не будет. Требования по возрасту, расположению рулевого управления и экологическому классу, к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

Местный техпаспорт и номер

По словам полицейских, «армянские» автомобили, которые ранее были зарегистрированы в Казахстане с выдачей госномеров на жёлтом фоне, также подпадают под легализацию. Им таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

Основной платёж при легализации – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся госпошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить чуть более 13 тысяч тенге.

Как сообщил представитель ДП ВКО, заявление на легализацию можно будет подать через портал «Электронного правительства» или при личном обращении в СпецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска, автомобиль направят на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер и, если требуются, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля выдадут казахстанский техпаспорт и госномер.

Департамент полиции ВКО напомнил жителям и гостям региона, что по всем интересующим вопросам о проведении легализации можно обратиться в Управление административной полиции ДП ВКО.

Ерик Абитов