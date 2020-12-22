Более трёхсот кубометров снега ушло на возведение ледового городка в Семее.

В военном городке микрорайона Юность открыли ледовый городок, который построен силами личного состава воинских частей гарнизона. Высокие горки, хоккейная площадка, сказочные и мультипликационные персонажи изо льда, а также Дед Мороз и Снегурочка теперь создают праздничное настроение детям и их родителям.

– Ежегодное возведение ледового городка стало хорошей традицией, – отметил командующий войсками генерал-майор Асан Жусупов. – Личный состав воинских частей с радостью принимает участие в обустройстве.

В ходе мероприятия для детей и взрослых были организованы конкурс «Лучшая ледовая фигура» и весёлые соревнования, по результатам которых победителям вручили сладкие призы.

– Рады, что командование воинских частей проявляет заботу о детях военнослужащих, – отметила многодетная мать Элана Трумова. – Построили для наших малышей такой сказочный ледовый городок.

Елена Пашке

Семей