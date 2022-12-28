Ледовая переправа

С 25 декабря текущего года официально разрешено движение по Курчумской ледовой переправе.

Сотрудники полицейской службы района Самар совместно с коллегами из Курчумского района, дорожными службами ТОО «ОблШыгысЖол» проводят мероприятия по подготовке ледовой переправы и подъездных путей.

Официально разрешено движение по ледовой переправе с максимальной массой автотранспортных средств не более 1,5 тонны. Расстояние между ними должно быть не менее 30 метров. Двигаться автомобилям по льду следует со скоростью не более 20 км/ч.

Полицейские просят водителей придерживаться всех мер безопасности на льду.

Ерик Абитов

Район Самар