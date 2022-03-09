Общество

Леди в погонах

09.03.2022
851

Хранительница домашнего очага, многодетная мама и пограничник, вносящий вклад в охрану государственной границы – могут ли все эти статусы принадлежать одному человеку? Конечно! Достоверность этих слов своим ярким примером подтверждает Гаухар Кыдырханова.

В рядах пограничной службы Казахстана немало представительниц прекрасного пола, добросовестно выполняющих свой долг перед Родиной. Несмотря на трудности профессии, они несут службу бок о бок с мужчинами, добиваются больших успехов и при этом не забывают заботиться о своей семье.

Жизнь в таком ритме определённо требует много сил, выносливости, ответственности, гибкости, смелости и, конечно же, безграничной любви к своему делу. Этими качествами обладает младший сержант, мать четверых детей Гаухар Кыдырханова из Зайсанского
района.

– Я родилась в селе Аксуат Курчумского района. Мои родители посвятили свою жизнь работе в сфере культуры. Папа – певец-термеши, искусно исполнявший народные песни, был директором Дома культуры. Мама работала заведующей клубом в профессионально-техническом училище № 25, – рассказала героиня статьи.

Окончив в 1992 году школу № 3 в Курчумском районе, Гаухар решила продолжить учёбу в медицинском училище в Усть-Каменогорске. Однако для поступления ей не хватило всего одного балла. В итоге она устроилась на работу в городской детский сад № 52.

Во время работы в Усть-Каменогорске девушка познакомилась с пограничником из Зайсана, влюбилась и вскоре вышла за него замуж. Счастливая супружеская жизнь молодой семьи продлилась недолго. Муж Гаухар погиб при исполнении служебных обязанностей.

Трагедия произошла в 1996 году. В 1997-м её приняли на службу в строительную роту, где раньше трудился супруг. Там она проработала всего два года.

– В 2008-м поступила на службу в отделение связи Зайсанского пограничного отряда пограничной службы, ныне Пограничного управления по Зайсанскому району, окончив колледж радиотехники и связи в Семее по специальности «радиоэлектроника и связь». Около десяти лет работала телефонистом, – рассказывает Гаухар Кыдырханова.

С 2018 года по настоящее время трудится в отделе тылового обеспечения. Так, почти 15 лет она прослужила в Пограничном управлении по Зайсанскому району.

За эти годы младший сержант удостоена большого количества благодарственных писем и грамот от высшего руководства. Коллеги также отзываются о Гаухар только положительно, характеризуют её как вежливого, деликатного, доброго человека, верного товарища и мастера своего дела.

Сослуживцы поздравляют Гаухар Кыдырханову с Международным женским днём и благодарят за весомый вклад в охрану государственной границы.

Гульжан Естаева

Фото из личного архива Гаухар Кыдырхановой

Зайсанский район

09.03.2022
851

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