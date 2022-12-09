Лечиться бесплатно?

Подскажите, что такое гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Кто и как может рассчитывать на его получение?

Александра Опенько, Усть-Каменогорск

В Казахстане каждый гражданин может получать бесплатную медицинскую помощь, это называется гарантированным объёмом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

По информации специалистов корпорации «Правительство для граждан», ГОБМП предоставляется гражданам Республики Казахстан, кандасам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счёт бюджетных средств. Включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственную помощь.

ГОБМП финансируется путём выделения средств из республиканского и местного бюджетов.

ГОБМП включает:

— оказание специализированной медицинской помощи, в том числе восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию больных туберкулёзом и перенёсших туберкулёз;

— оказание медицинской помощи при заболеваниях, возникающих в экстренных, чрезвычайных ситуациях.

— судебно-медицинскую экспертизу;

— оказание скорой и неотложной помощи;

— стационарную медицинскую помощь, в том числе реабилитационную, взрослому и детскому населению на местном уровне, включая оказание экстренной помощи;

— оказание плановой помощи при социально значимых заболеваниях, инфекционных заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, утверждённому уполномоченным органом, хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи.

ГОБМП гражданам, выполняемый за счёт местного бюджета, включает: первичную медико-санитарную помощь; консультативно-диагностическую помощь, осуществляемую специализированными амбулаторно-поликлиническими организациями, по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи при социально значимых заболеваниях, инфекционных заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, утверждённому уполномоченным органом, хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.