Лазерные баталии

В Усть-Каменогорске, во Дворце спорта имени Бориса Александрова, прошёл II городской турнир по спортивному лазертагу.

Организаторами мероприятия выступили филиал республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава тарландары» по ВКО и клуб тактических игр «Крепость». Соревнования посвятили памяти пограничников ВКО, погибших при выполнении задач по охране и защите государственной границы РК.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие ветераны-пограничники общественного объединения «Застава тарландары» Игорь Фролов и Арман Абильмажинов. В качестве почётных гостей мероприятие также посетили представитель объединения ветеранов войны в Афганистане Усть-Каменогорска пограничник Александр Долгов и руководитель клуба «Крепость» Константин Тюнин.

В турнире участвовали ребята из средних школ города Усть-Каменогорска, объединения ДПК «Жигер» и воспитанники «Школы мужества». Всего 17 команд (102 спортсмена) в трёх возрастных категориях. Предварительно ребята в обязательном порядке прошли специальную подготовку и тренировку, так как спортивный лазертаг имеет свои правила и особенности. Участники турнира в течение месяца нарабатывали навыки действий в команде.

– Лазертаг – это не только военно-тактическая игра, но и спорт, – говорит Константин Тюнин. – Участникам выдаётся лазерный автомат, стреляющий инфракрасным лучом, абсолютно безопасным для здоровья человека. На голове у каждого игрока повязка с датчиками, фиксирующими попадание. Задача – поразить цель, соперника или выполнить поставленное задание.

По информации представителя ПС КНБ РК по ВКО майора Анары Карменовой, состязания проводились по простому сценарию «команда на команду». В каждой группе было по пять человек. Главная цель – захват и удержание контрольных точек. Прибор, который нужно «завоевать», выстрелив по нему и удержав в течение нескольких минут, находился в центре зала. Подступиться к нему было очень сложно. Меткость и быстрота реакции – основные критерии, от которых зависела победа.

– Команды сражались до последнего, ребята выходили из зала уставшие, но довольные, – рассказала Анара Карменова. – Победителями турнира стали команда «Терминаторы» средней школы № 9 в возрастной категории 12-13 лет, команда «Жас Буркіт» средней школы № 4 в возрастной категории 14-16 лет и команда «Берлога» в возрастной категории от 20 лет и выше.

По результатам состязания победителям вручили кубки, наградные листы, медали и грамоты от имени филиала РООВП в ВКО. В будущем планируется сделать этот турнир ежегодным и увеличить количество команд-участниц.

Ерик Абитов

Фото Анары Карменовой