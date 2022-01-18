Лавины, гололёд и сильный ветер

С 18 по 20 января в горных районах области лавиноопасно, сообщил ВК филиал «Казселезащита».

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО напоминают жителям региона, что лавиноопасное время – в течение трёх-пяти суток после сильного снегопада, оттепель после мороза, сильный ветер.

– В это время лучше воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них – не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону, – информирует пресс-служба ДЧС ВКО. – Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112.

Кроме того, людям, оказавшимся в зоне схода лавины, необходимо выполнить следующие действия: постараться укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду, попав в лавину, делать плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности, при погружении в снег подтянуть колени к животу, подождать прекращения движения лавины, определить верх-низ и попытаться выбраться.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что в период с 14 по 17 января в горных районах области возможен сход снежных лавин в связи с изменением метеорологической и снеголавинной обстановки.

Так, 16 января, в 14:05, из-за повышения температуры и сильных порывов ветра, достигавших 20 м/с, в Катон-Карагайском районе на 11-м километре автодороги Согорное – Барлык самопроизвольно сошла лавина объёмом 30 куб. м, а также на 14-м километре – объёмом 150 куб. м.

Дорогу перекрыло частично. Была задействована техника местных исполнительных органов. На жизнеобеспечение района сход лавины не повлиял. Жертв и пострадавших нет.

Стоит отметить, всего в Восточно-Казахстанской области 497 лавиноопасных очагов, 336 из которых угрожают постройкам, автодорогам и жизни людей.

Много лавиноопасных очагов вдоль автодорог Усть-Каменогорск – Северное, Усть-Каменогорск – Самарское, Усть-Каменогорск – Алтай, Согорное – Печи, Берель – Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Риддер – рудник Чекмарь и других.

При этом на протяжении нескольких дней в области сохраняется штормовое предупреждение – гололёд, порывы ветра, достигающие 20 м/с и низовая метель. Однако некоторые жители проигнорировали предупреждения спасателей и выехали за пределы своих населённых пунктов.

В результате в Шемонаихинском районе на автодороге республиканского значения г. Шемонаиха – граница РФ, вблизи пограничного поста, в снежном плену оказалась колонна машин: два микроавтобуса, одна «Газель», шесть легковых и два грузовых автомобиля.

Спасатели Шемонаихинского района совместно с дорожными службами и местными исполнительными органами отреагировали оперативно. Десять человек, в том числе один ребёнок, были доставлены в пункт обогрева в Шемонаихе, где им была оказана вся необходимая помощь. Вся техника извлечена из снежного плена, а данный участок автодороги расчищен.

– Прежде чем выехать из населённого пункта, населению необходимо уточнить, объявлено ли штормовое предупреждение и состояние автодорог. Об этом вы можете узнать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен», – говорится в сообщении ДЧС ВКО.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО