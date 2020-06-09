Ласты, маска… антисептик

Собираясь на летний отдых, туристам необходимо взять с собой справки, защитные маски и антисептик.

В Восточно-Казахстанской области стартовал летний туристический сезон. Постепенно открываются базы отдыха, гостиницы и отели готовятся к приему долгожданных гостей. Пока только исключительно казахстанцев.

Из-за объявленной в мире пандемии коронавируса въезд на территорию страны иностранных туристов временно невозможен, казахстанцы тоже не могут отправиться в заграничное путешествие. Зато у них по-

явился отличный шанс ближе познакомиться с популярными местами отдыха внутри страны. Например, отправиться на Алаколь, строго соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы.

– Прием туристов в нашем регионе пройдет в несколько этапов, – сообщила и. о. заместителя руководителя Управления туризма и внешних связей ВКО Инара Бодукова. – С 3 июня возобновилось лечебно-оздоровительное направление, с 6 июня стали доступны рекреационные и другие виды туризма. Побережье озера Алаколь начнет принимать отдыхающих с 13 июня.

Стоит отметить, что в этом году на пёстром озере запланированы масштабные мероприятия по благоустройству побережья. Так, начата работа по строительству новой линии электропередачи и водопровода. Появятся медицинский и полицейский пункты, для этого подготовлена вся необходимая документация, выделен земельный участок. Завершено строительство велотротуарной дорожки, автостоянки и торговых павильонов.

К началу туристического сезона установят новые кабинки для переодевания, мусорные контейнеры, информационные таблички, оборудуют причал для вод-

ной техники, спасательную вышку и спасательный пост с необходимым оборудованием.

– На побережье реализуются два крупных инвестиционных проекта – строительство 4-звёздочной гостиницы «Керуен Плаза» на 230 койко-мест, с бассейном, летним кафе, рестораном, а также сцены под открытым небом Alazone Arena. Это открытая концертная площадка со зрительской зоной на три тысячи посадочных мест по примеру Юрмалы, с летней террасой и игровой площадкой для проведения крупных концертных мероприятий, – рассказала Инара Бодукова. – Также в этом году готовятся к открытию восемь новых домов отдыха, ориентировочно, на 650 койко-мест.

Кроме того, на побережье озера определена новая зона застройки, так называемая инвестиционная площадка, земельные участки которой будут выдаваться инвесторам посредством конкурса «Лучший проект по строительству на побережье озера Алаколь 4- или 3-звёздочной гостиницы».

Напомним, до курортной зоны действуют субсидированные железнодорожные и авиасообщения, которые полностью возобновятся до 11 июня. Так, с 1 июня начато движение внутри-

областных авиамаршрутов Усть-Каменогорск – Семей – Урджар. Частота рейсов в этом году увеличена до трёх раз в неделю. Стоимость билета составляет 10 тысяч тенге.

С 11 июня запускаются поезда по маршрутам Өскемен 1 – Жаланашколь и Семей – Жаланашколь. Они будут курсировать через день, стоимость билета – 3400 тенге.

– Этот туристический сезон особенный, – подчеркнула Инара Бодукова. – Мы впервые будем работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Хочу обратиться с просьбой к местным туристам, гостям, которые приедут из других регионов, – пожалуйста, соблюдайте меры санитарно-эпидемиологической безопасности!

С аналогичной просьбой к отдыхающим обратился руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Марат Исмаилов. Он отметил, чтобы избежать массового заражения, необходимо придерживаться предписанных требований. Это касается как туристов, так и владельцев баз отдыха.

Марат Исмаилов сообщил, что в пляжной зоне отдыхающие должны соблюдать дистанцию не менее двух метров, заполняемость баз отдыха и лагерей в этом году не должна превышать 50 процентов от проектной вместимости. Заселение будет происходить при наличии справки о результатах прохождения исследований на коронавирус не позднее семи дней со дня получения результатов.

Для одной семьи достаточно одной справки. Во всех местах отдыха должны быть в наличии средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры. Отдыхающим также рекомендуется иметь индивидуальный запас средств защиты. Эти меры также предприняты в рамках нераспространения COVID-19.

Для обеспечения медицинской помощи отдыхающим на побережье озера Алаколь развернуто 12 круглосуточных коек во врачебной амбулатории села Кабанбай. Дополнительно на берегу озера имеется круглосуточный травматологический пункт. Также будет обеспечен выезд областных специалистов из городов Усть-Каменогорск и Семей для оказания специализированной медицинской помощи.

В случае необходимости больных готовы принять и в больнице Урджарского района, которая оснащена двумя аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Татьяна Кравченко

Из архива редакции