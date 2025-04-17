Лаборатория реформ с восточным колоритом

Новая, современная архитектура сферы здравоохранения страны всё отчетливее проявляется в Восточном Казахстане. Строительные краны, переговорные столы, шум проекторов в аудиториях – всё это говорит об одном: будущее казахстанской медицины имеет восточный вектор и колорит. С проектами и перспективами региона ознакомилась министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова.

ЦЕНТР ГЕМАТОЛОГИИ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ



Ключевая точка маршрута главы Минздрава – уникальный Центр гематологии в Усть-Каменогорске. Его неслучайно называют флагманом будущей онкогематологической помощи: с момента начала строительства объект приобрёл не только медицинское, но и стратегическое значение.



С ходом строительных работ медицинского объекта, который в будущем может стать одним из ключевых в инфраструктуре здравоохранения всей страны, министра ознакомил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Он отметил, что готовность основного корпуса, рассчитанного на 148 койко-мест, уже превысила 80%. На объекте ежедневно трудятся около 120 специалистов, и вскоре число работников утроится. Предварительно завершение всех строительных работ намечено на декабрь 2025 года.



Центр будет не просто гематологической клиникой: проектом предусмотрены отделения кардиохирургии, трансплантологии, соматических заболеваний и даже полноценное детское отделение. По сути, речь идёт о создании многофункционального медицинского комплекса, способного оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с тяжёлыми патологиями крови и сердечно-сосудистой системы.



Как отметил глава региона, на объекте появится самое современное оборудование: 256-срезный компьютерный томограф, два ангиографа, МРТ-установка с возможностью снимков в двух проекциях. Кроме того, здесь будут функционировать операционные, отвечающие мировым стандартам, лаборатории генетики и трансфузиологии.



– Пока идут строительные работы, у нас есть возможность внести корректировки в перечень необходимой техники, чтобы соответствовать новейшим требованиям медицинской практики, – рассказал Нурымбет Сактаганов.



Уже сейчас объект приносит социально-экономический эффект – благодаря проекту созданы почти 300 рабочих мест, также начата подготовка 28 медработников на курсах повышения квалификации.

Министр здравоохранения сообщила, что её ведомство данный проект держит на особом контроле: каждые две недели планируется проводить специальные совещания с областным управлением здравоохранения и представителями акимата региона. Это необходимо для строгого соблюдения сроков и высочайших стандартов качества при строительстве и оснащении центра.

– Важно, чтобы этот центр начал работу без задержек и смог принимать пациентов, – подчеркнула Акмарал Альназарова.



Также завершается строительство жилого пансионата для размещения и проживания пациентов и сопровождающих. Корпус уже возведён, скоро здесь приступят к отделочным работам и подготовке к оснащению мебелью и медицинским оборудованием.



– Проект реализуется в рамках поручения Президента Казахстана Касым-

Жомарта Токаева. На его реализацию направлены 33,6 миллиарда тенге из возвращённых государству активов. Ход работ у нас на особом контроле, – отметил глава региона Нурымбет Сактаганов.



Центр гематологии в Усть-Каменогорске станет важным элементом национальной системы здравоохранения, он будет специализироваться на лечении заболеваний, требующих высокой точности, координации и достаточной технологической оснащённости. Это инвестиции не только в медицину, но и в будущее нашего региона.



ВОСТОЧНАЯ КУЗНИЦА МЕДКАДРОВ



Одной из точек визита министра здравоохранения стал Усть-Каменогорский высший медицинский колледж – старейшее учебное заведение, которому в этом году исполняется 90 лет. Сегодня здесь обучаются свыше двух тысяч студентов по востребованным профессиям: фельдшер, акушер, медсестра, стоматолог.



В Год рабочих профессий в стране делают ставку на тех, кто стоит на передовой – и не только в промышленности, но и в здравоохранении. Особенно остро ощущается потребность в среднем медицинском персонале: медсёстрах, фельдшерах, акушерах и фармацевтах. Восточный Казахстан с его обширной сетью медучреждений и непростыми логистическими условиями как никакой другой регион ощущает дефицит подобных специалистов.



Министр поделилась с сотрудниками колледжа планами по улучшению системы здравоохранения Республики Казахстан, отметив несколько важных ключевых шагов в новой модели развития медобразования. Так, в рамках обновлённого подхода Минздрав инициирует системные изменения: усиление практической подготовки студентов; пересмотр стандартов оснащения колледжей (современное оборудование, учебная литература, цифровые ресурсы); повышение требований к преподавателям; внедрение института; назначение внештатных кураторов сестринского дела. Таким образом, министерство планирует выстроить единую модель развития с чёткими стандартами и требованиями к профессиональному обучению по всей стране. В фокусе внимания – практическая подготовка студентов, которая, по мнению министра, должна стать ключевым элементом образовательного процесса.



– Колледжи не должны работать вслепую. Если нет спроса на тысячу фельдшеров, значит, нужно выстроить систему распределения грантов иначе, – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Со своей стороны коллектив колледжа, общаясь с министром, поднял ряд вопросов, касающихся распределения образовательных грантов, нехватки новой литературы и необходимости постоянного обновления материально-технической базы.



– Да, нам регулярно обновляют учебные пособия, литературу. Но технологии не стоят на месте, подходы в медицине тоже. Регулярно выходит что-то новое, иногда нам приходится использовать интернет, чтобы показать самые последние наработки, – поделились сотрудники Высшего медицинского колледжа.



Глава Минздрава согласилась: капитальный ремонт и обновление оборудования здесь необходимы. Но параллельно следует выстраивать новую методологию – от отбора студентов до трудоустройства выпускников.



В условиях, когда система здравоохранения переживает дефицит кадров, а нагрузка на действующих специалистов продолжает расти, реформа среднего медицинского образования – не просто инициатива, а стратегическая необходимость. Особенно для ВКО – региона, где расстояния между населёнными пунктами исчисляются десятками километров, а помощь часто зависит не от узкоспециализированного врача, а от уверенной руки фельдшера.



Возможно, именно из кабинетов старейшего медколледжа страны выйдут те, кто станут новым лицом казахстанской медицины – уверенными профессионалами, готовыми действовать.



СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ



Министр также посетила поликлинику №2 города Усть-Каменогорска, где обсудила с сотрудниками вопросы доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), снижения очередей и повышения эффективности распределения функционала.



ПМСП – это не просто работа участковых врачей. Это – фундамент всей системы. Отметим, что Казахстан стал инициатором объявления 2025-го Годом ПМСП в странах Организации тюркских государств (ОТГ). На пятой встрече министров здравоохранения ОТГ наша страна предложила ряд инициатив: трансграничный обмен медицинскими данными, внедрение электронных рецептов, совместную борьбу с НИЗ и инфекциями, развитие медицинского туризма и фармацевтики.

В числе приоритетов – создание единой образовательной модели, внедрение ИИ и цифровизация.

– Мы объединены общей целью – создать устойчивые системы здравоохранения, отвечающие потребностям граждан. Инициатива по Году ПМСП – это шаг к реальным переменам, – подчеркнула глава Минздрава.



Отметим также, что недавно Казахстан подписал Стратегию сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения до 2030 года – документ, охватывающий реформу ПМСП, борьбу с хроническими заболеваниями, цифровизацию, усиление реагирования на ЧС и обеспечение справедливого доступа к медуслугам.



МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО



Восточный Казахстан становится лабораторией реформ. Постепенно здесь формируется модель здравоохранения будущего – сбалансированная, цифровая и обеспеченная сильными кадрами. Организация подготовки, модернизация учреждений региона, строительство новых уникальных объектов – это уже не отдельные инициативы, а части одной системы.



Глава Минздрава заверила, что её ведомство готово к сотрудничеству и открыто к предложениям от работников сферы здравоохранения нашего региона. Возможно, будущее медицины начинается именно здесь.

Дамир Омаров

Фото Жібек Нұрахмет