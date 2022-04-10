Кёрлинг – шахматы на льду

В Восточном Казахстане завершился областной чемпионат по кёрлингу среди мужчин и смешанных команд.

Это уже третье по счёту соревнование, которое проходит в городе Алтае, первый чемпионат состоялся год назад с 1 по 4 апреля, затем был турнир в октябре.

Кёрлинг – игра на ледяной площадке, в которой участники двух соперничающих команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды в сторону размеченной на льду мишени. Команды, состоящие из четырёх игроков, делятся на мужские, женские и смешанные. Сейчас есть и новая категория – соло, в которой выступают только два соперника.

Необычный вид спорта пришёл в Казахстан в 2003 году. В нашей же области интерес к нему появился относительно недавно. Только в 2015 году было зарегистрировано общественное объединение «Федерация кёрлинга Восточно-Казахстанской области».

Активное развитие этого вида спорта в регионе началось в 2018 году, и на сегодняшний день кёрлинг культивируется в Усть-Каменогорске, в районе Алтай и Уланском районе.

– Безусловно, перспектива развития этого вида спорта в нашем регионе есть. Мы получаем поддержку со стороны Управления физической культуры и спорта ВКО, Школы высшего спортивного мастерства ВКО, – рассказывает руководитель ОО «Федерация кёрлинга Восточно-Казахстанской области» Асхат Алипов. – Также сотрудничаем с областной и районными детско-юношескими спортивными школами. Все эти организации помогают нам в активном развитии кёрлинга в регионе.

По итогам чемпионата первое место среди смешанных команд заняла сборная Уланского района, вторыми стали игроки из города Алтай. Третье место завоевала команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по ВКО из Усть-Каменогорска.

Среди мужских команд первенство досталось игрокам из города Алтая, вторыми стали участники ДЮСШ ВКО из Усть-Каменогорска, а третьими – спортсмены из Уланского района.

Аяужан Утеулинова

Фото из открытых источников

Район Алтай