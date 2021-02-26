В этом году в Восточном Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 560 тысяч квадратных метров жилья.



В прошлом году в регионе построили и ввели в эксплуатацию 520 тысяч кв. метров жилья. Этот показатель на 118 процентов превышает темпы строительства прежних лет. В 2021 году строители планируют увеличить объёмы и сдать 560 тысяч кв. метров жилплощади.

Как сообщил глава региона Даниал Ахметов в ходе отчётной встречи с населением, объём инвестиций в строительство жилья прогнозируется на уровне 90 млрд. тенге с ростом на 108 процентов, в том числе 42,2 млрд. тенге выделят из бюджетных средств.

Квартирный вопрос теперь решается и за счёт реализации программы «Одноэтажный Восток». Проект предназначен для стимулирования строительства индивидуальных жилых домов за счёт подведения государством инженерных коммуникаций. Финансирование в размере 29 млрд. тенге бюджетных средств позволят ввести 642 тыс. кв. м. жилья и привлечь частные инвестиции, в том числе депозитные накопления, а это 455 млрд. тенге на счетах населения, в ИЖС на 150 млрд. тенге. Таким образом, на один тенге государственных инвестиций будет приходиться около пяти тенге частного капитала.

Даниал Ахметов поручил своему заместителю Бакытжану Байахметову, а также руководству Управления строительства, акимам городов и районов обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию 30 социальных проектов, в том числе 13 объектов спорта, шесть – образования, пять объектов здравоохранения, в том числе Центр гематологии, операционный блок Центра онкологии в Усть-Каменогорске, две врачебные амбулатории в сёлах Калжир и Урджар, четыре объекта культуры, а именно сельские клубы в сёлах Топкаин, Айнабулак, Приречное, посёлке Ауэзова, а также два других объекта – пристройку к Аягозскому реабилитационному центру и спецЦОН в Усть-Каменогорске.