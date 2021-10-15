Квартирный вопрос решается

О том, как реализуются программы жилищного строительства, рассказал аким Уланского района Ренат Курмамбаев.

С момента запуска программы «Нұрлы жер» в 2020 году в посёлке Касыма Кайсенова построены и введены в эксплуатацию два 40-квартирных дома для социально незащищённых слоёв населения и многодетных матерей. В прошлом году ко Дню Независимости Республики Казахстан 80 семей стали новосёлами.

В этом году в рамках программы «Одноэтажный Восток» завершается строительство 12 двухквартирных жилых домов в посёлке Касыма Кайсенова, сёлах Таврия, Бозанбай. В следующем году будут сданы в эксплуатацию 25 двухквартирных домов в сёлах Герасимовка, Мамай батыр и Сагыр. Кроме того, строятся два 40-квартирных жилых дома в посёлке Касыма Кайсенова. Благодаря этому жители Уланского района, в том числе из социально уязвимых категорий, будут обеспечены своим жильём. Примечательно, что в рамках реализации программ «Бақытты Отбасы» и «Одноэтажный Восток» многодетные и неполные семьи могут получить два миллиона тенге в качестве первоначального взноса на покупку дома.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

Уланский район