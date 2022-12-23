Кузница выдающихся спортсменов

Аким Аягозского района Сеилбек Искаков встретился с местными спортсменами, ставшими чемпионами областных соревнований по мини-футболу, организованных футбольной ассоциацией Семея.

Многие из них – бывшие воспитанники Аягозской спортивной школы. Подчеркнув это, глава района поздравил футболистов с впечатляющими достижениями и пожелал им дальнейших успехов в спорте и труде.

Отметим, что игроки команды умело совмещают мини-футбол со своей основной трудовой деятельностью. К примеру, среди них есть работник железной дороги, индивидуальный предприниматель, учитель. Все они после рабочего дня с удовольствием занимаются спортом, готовятся к предстоящим соревнованиям.

В Аягозском районе с каждым годом пополняются ряды жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это касается как взрослого населения, так и детей. Чаще всего уделяется внимание таким массовым видам спорта, как футбол, волейбол, борьба, гиревой спорт, армрестлинг, детский хоккей. Во многом росту числа спортсменов способствует регулярное проведение в районе спортивно-массовых мероприятий – соревнований, турниров, праздников.

Местной кузницей выдающихся спортсменов является детско-юношеская спортивная школа Аягозского района. На сегодняшний день в ДЮСШ действуют пять секций – по футболу, волейболу, боксу, греко-римской борьбе и казакша курес.

Не секрет, что выпускники районной спортшколы успешно выступали и продолжают участвовать в соревнованиях международного уровня. Они становились призёрами мировых чемпионатов, победителями Азиатских игр, участвовали в Олимпийских играх. Среди воспитанников школы немало мастеров спорта, чемпионов Казахстана, мира.

Отдельного внимания требуют футбольные достижения уроженцев Аягозского района. Стоит упомянуть Биржана Оразова, Даурена Турсагулова, Наруна Серикова, Багдаулета Толеубекова и Ержана Карменова, которые выступали в составе футбольного клуба «Кайрат» в высшей лиге. Также сегодня выпускники ДЮСШ играют за футбольный клуб «Каспий» в Актау, команды Астаны и Атырау. В числе выходцев из Аягоза, отличающихся своим мастерством игры в мини-футбол, Болат Сарбасов, Жомарт Токаев, Бекзат Рахымтаев, Ералы Абылай, Бауыржан Нураждаров, Алдияр Адильбеков.

Добавим, что значимый вклад в развитие местного футбола внесли директор спортивной школы Еркин Юсупов, бывший спортсмен, директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтолеев, тренеры ДЮСШ Асет Карманов и Асхат Оспанбеков.

Берикхан Тайжигит, перевод Гульжан Естаевой

Аягозский район