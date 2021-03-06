Кузница интеллектуалов

«Каждый казахстанец должен понимать, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодёжи образование должно стоять первым номером».

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев

Эталоном для системы среднего образования Казахстана по праву стали Назарбаев Интеллектуальные школы, инициатором открытия которых в 2008 году стал Елбасы.

О том, как формируется интеллектуальная элита страны, рассказала директор Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Усть-Каменогорска Жупат Ерниязова.

– Основная миссия НИШ – формирование интеллектуальной нации. Расскажите об особенностях процесса обучения в школе.

– Для исполнения миссии наша школа ведёт активный поиск и приём на конкурсной основе детей, способных к изучению естественно-математических наук. Так, на сегодняшний день в школе обучаются 616 учащихся, из них 52 ребёнка из сельской местности.

Обучение в наших школах немного отличается. Одарённые дети нуждаются в особом подходе. Поэтому наряду с традиционным форматом мы внедряем и персонализированное обучение. Учащиеся могут выбрать индивидуальный маршрут в соответствии со своими интересами и темпом усвоения материала.

НИШ – это школа полного дня, где основные уроки плавно перетекают в элективные курсы по выбору учащихся, а их досуг обеспечен целым циклом интеллектуальных, технических, музыкальных и спортивных клубов.

Учебный процесс проходит на трёх языках. NIS Programme комплексно учитывает казахстанский контекст, национальные приоритеты развития, международные тенденции развития среднего образования. На каждом уроке педагоги работают над формированием у школьников фундаментальных академических знаний, развитием критического мышления и функциональной грамотности.

Формирование полиязычной личности достигается через реализацию трёхъязычного образования. Профильные предметы в старшей школе (11–12 классы) преподаются на английском языке. При этом выпускники на обязательной основе сдают международные экзамены: CAIE-СОКВМО (Совет оценивания Кембридж по вопросам международного образования), IELTS.

Также у учеников есть возможность изучать второй иностранный язык по выбору: немецкий или китайский. Полиязычность и глубокие академические знания открывают новые перспективы при выборе как отечественных, так и зарубежных вузов.

– Какие возможности предоставляет НИШ детям для реализации их интеллектуальных и творческих способностей?

– У них есть возможность реализовать свой потенциал, участвуя в летних школах за рубежом, олимпиадах и конкурсах проектов, конференциях и форумах республиканского и международного уровней.

Традиционным стало проведение таких проектов, как научная выставка Open Evening с участием научной и предпринимательской элиты региона, «WRO регионального уровня», «Турнир юных биологов и химиков», интеллектуальная игра «Полиглот», MUN Conferences и другие, где учащиеся не только нашей школы, но и всего региона могут показать свои знания и просто пообщаться на различные темы.

Созданы условия для работы над интеллектуальными стартап-проектами. К примеру, сейчас у школы семь патентов на изобретения в сфере нано- и биотехнологий и 11 авторских свидетельств.

Особо хочется отметить роль элективных курсов по выбору учащихся. К примеру, развитие IT-навыков, языковых компетенций и другие. Они помогают ученику определиться и углубленно изучать те предметы, которые понадобятся ему в дальнейшей профессиональной деятельности.

Системная работа с учащимися позволила достичь высоких результатов. Они успешно выступают на престижных международных предметных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.

Кстати, порадовал первыми итогами и 2021 год: на Республиканском конкурсе научных проектов наши ученики завоевали четыре первых места по таким направлениям, как «Наука о Земле и космосе», «Техника», «Химия» и «История».

Помимо этого, школьники активно участвуют в различных общественных мероприятиях, таких как акция Book Сrossing, благотворительных и экологических соцпроектах, патриотических челленджах.

– Результат во многом зависит от слаженной работы учителя и ученика. Какие условия создаются для повышения квалификации педагогов?

– Педагогический коллектив школы в 2020–2021 учебном году представлен 123 учителями, из них пять иностранных преподавателей. Для учителей существует возможность выбора курсов по различным направлениям международного опыта.

В школе работают 44 сертифицированных тренера по различным методикам, что даёт возможность обучения ими своих коллег через организацию внутренних курсов. Имея более 80 процентов обученных учителей базовому уровню повышения квалификации, смещение идёт в сторону таких форм организации обучения, как менторинг и коучинг, взаимообучение.

Также школа поддерживает все самостоятельные действия по развитию профессионального мастерства учителя. Он имеет возможность обучаться по стипендиальной программе «Болашақ», продолжить обучение в магистратуре и докторантуре Назарбаев Университета и других вузов РК.

В нашем учебном заведении работают два доктора PhD, ещё четыре учителя обучаются без отрыва от производства в докторантуре.

Для улучшения практических навыков и поиска новых форм преподавания и обучения педагоги участвуют в различных профессиональных конкурсах, занимаются исследовательской работой, разрабатывают пособия и программы УМК для общеобразовательных школ, в том числе по проекту «Онлайн-мектеп».

– Каких успехов удалось добиться вашим выпускникам?

– За десять лет существования школу окончили 718 выпускников. По профилю обучения более 75 процентов из них поступили на технические, медицинские и научные (естественные науки) специальности, как и предполагалось в стратегических целях НИШ.

Один из важных приоритетов для школы – поступление в Назарбаев Университет. Так, более 30 процентов наших выпускников успешно обучаются в этом вузе.

В престижные зарубежные вузы, такие как Гонконгский политехнический университет, Сеульский национальный университет, Университет Корё, Пусанский национальный университет, Нью-Йоркский университет в Абу-Даби и многие другие, поступило 11 процентов выпускников. Стоит отметить, что после обучения за рубежом большинство из них работают в казахстанских компаниях и госсекторе. Часть выпускников продолжают обучение по программе «Болашақ».

– Какие перспективные планы строит НИШ на будущее? Над какими интересными проектами работаете?

– Планов очень много. Но хотелось бы остановиться на трёх важных проектах, способствующих утверждению имиджа школы в образовательном пространстве. Первый – «Школы-партнёры», который подразумевает сотрудничество с международными школами. Совместная работа позволяет учащимся проводить исследования за пределами своей страны и улучшить деятельность школы в рамках развития глобальной гражданственности. Учащиеся расширили кругозор, стали глубже понимать вопросы интеркультурализма и интернационализма.

На сегодняшний день учебное учреждение сотрудничает с международными школами: AYB School (Армения), Werner Geisenber Reisa (Германия), «Гимназия № 1» Новосибирска (РФ), Международная русская школа в Анталии. Также начались переговоры с международной школой в Армении Baku Oxford School.

Второй проект – «Сельская школа» – пилотный. Он создан для сокращения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Так, для работы выбраны три учебных учреждения: средняя школа им. Р. Марсекова, Уланский район, Улкен Нарынская средняя школа и средняя школа им. С. Ластаева (Катон-Карагайский район).

В рамках этого проекта проведены исследование учебно-воспитательного процесса, мониторинг учебных достижений, обучение и методическая поддержка педагогов с выездом в школы. На базе НИШ организованы дни открытых дверей, семинары, цикл открытых уроков и консультации по потребностям в формате стажировки.

Ещё один грандиозный проект, способствующий развитию прикладных технических навыков и стимулирующий изобретательскую активность учащихся, – открытие технической лаборатории NIS-Engeneering, возможности которой позволят учащимся создавать различные биологически активные пищевые добавки на основе растений, в том числе и лекарственных, произрастающих в нашем регионе.

Проект планируется запустить в 2021–2022 учебном году. Отмечу, что лаборатория откроет свои двери для школьников всей Восточно-Казахстанской области.

***

В 2009 году в Семее открылась Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления. В мае 2017 года это образовательное учреждение было аккредитовано Советом международных школ (CIS) – организацией для продвижения высших стандартов и последних достижений в области образования. Вступление в сообщество открыло широкие перспективы развития и постоянного самосовершенствования для школы.

За 11 лет существования НИШ добилась немалых высот, однако главным достижением её руководство считает своих выпускников.

– Большинство из них теперь являются студентами ведущих зарубежных вузов или работают в престижных компаниях по всему миру, – отметил директор НИШ Семея Багдан Каиржанов. – Некоторые продолжают учёбу в магистратуре, докторантуре.

На сегодняшний день в НИШ Семея обучаются более 700 талантливых ребят, при школе есть общежитие на 120 мест. В основном в нём проживают дети, прибывшие из сельской местности. Школа применяет образовательную программу Назарбаев Интеллектуальных школ, в ней учтены возрастные особенности учащихся с целью развития навыков критического мышления и самообразования.

Модель представлена двумя ступенями: основная школа (7–10 класс) и старшая школа (11–12 класс). Программа ориентирована на достижение учащимися конкретных целей обучения, где предусматривается не только приобретение определённого объёма знаний, но и умение применять их на практике в решении учебных и жизненных задач. Разработан системно-методический комплекс, включающий в себя более 60 тысяч материалов и пособий.

– В 2013 году была принята концепция системы 12-летнего среднего образования, которая решит множество проблем, – отметил Багдан Каиржанов. – В целом есть база, есть возможности, есть опыт для того, чтобы перейти к этой системе. Сейчас в нашей стране средние школы перенимают опыт НИШ.

По словам руководства этого учебного заведения, за годы независимости школа добилась немалых высот и сегодня стала настоящей кузницей интеллектуалов страны.

– В праздновании 10-летнего юбилея НИШ принял участие Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, – отметил директор НИШ Семея. – На этом мероприятии были озвучены идеи развития образования в стране, которых мы придерживаемся по сей день, работая по плану развития до 2030 года. Мы многого достигли, но не останавливаемся на этом и всё ещё находимся на пути развития.

Татьяна Кравченко, Наргиза Омарканова

Фото из архива НИШ Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск, Семей