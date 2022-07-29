Кусочек счастья своими руками

Надежда Протопопова – фудфлорист. Она уверена: всё, что можно употребить в пищу, легко упаковывается в букет, корзиночку или бокс.

История любви к созданию вещей своими руками началась ещё в детстве. У бабушки мастерицы был большой старинный шкаф-комод, где всегда можно было найти интересные вещицы: старинные пуговицы, баночки, тряпочки, колбочки, даже сладости. Это был шкаф чудес и необычных подарков, из которых бабушке всегда удавалось сотворить что-то волшебное. Теперь у Надежды есть свой личный магазин «Шкафчик», где каждый день творится маленькая сказка.

По образованию наша героиня – психолог, поэтому возможность подарить положительные эмоции, помочь осуществить маленькую мечту всегда стояли в приоритете. К фудфлористике душа легла совсем недавно, в 2019 году, когда захотелось подарить на день рождения друзьям что-то необычное. По сей день желание творить не угасает, а новые идеи приходят чуть ли не каждую секунду.

– Возможно, мне этого не всегда хватало, поэтому сейчас перекладываю на заказчиков возможность получить ту радость, которую мне бы хотелось испытывать постоянно, – признаётся она.

Осваивать новое занятие было трудно: в начале творческого пути в Усть-Каменогорске сфера фудфлористики была не очень развита, приходилось искать информацию у зарубежных фудблогеров, обучаться деталям по их мастер-классам. Потом методом проб и ошибок испытывать всё на себе.

В работе фудфлориста у Надежды есть два самых любимых момента – процесс, когда идея зарождается, и момент вручения подарка заказчику. Нужная картинка появляется в голове сама: сначала ты собираешь несколько клубничек вместе, а потом спустя некоторое время получается что-то необыкновенное.

– Меня сильно трогает, когда вижу, как человек, получивший такой подарок, реагирует. Иногда до мурашек. Сейчас, конечно, испытываю от этого больше эстетическое удовольствие. Интереснее всего в творческом процессе узнавать что-то о человеке, создавать детали, опираясь на его характер и привычки, чтобы букет в итоге подходил именно ему. Когда закупаюсь нужными материалами, то сестра всегда говорит, что я отрешаюсь от мира. По лицу становится видно, что в голове уже есть картинка, по которой выбираю то, что мне нужно. Спустя 40 лет я нашла себя в этом. У меня как-то было сравнение, что все букеты мне как дети – ты их выращиваешь, создаёшь, облагораживаешь, а потом приходит момент, когда их приходится отдать в нежные, заботливые руки, – рассказывает Надежда.

Помимо основного занятия съедобными букетами, за три года у мастерицы появилось ещё несколько смежных хобби. Благодаря сфере деятельности Надежде пришлось связаться с шитьём, бисером, кружевами. В детстве это были самые ненавистные материалы для рукоделия, зато сейчас они доставляют большое удовольствие. По её словам, рукоделие не вошло бы так плотно в будничную жизнь, если бы не просьбы клиентов. Так, для одного из заказов пришлось научиться лепить съедобные цветы. Однако есть и несколько отдушин, которые помогают отвлечься от основной работы. Это работа с деревом и организация пикников.

– Мне всегда нравилось стучать молоточком, но какое-то время я этого стеснялась. Казалось, что для девочки такое занятие не особо подходит. В итоге вышло так, что мне этого очень долго не хватало. Если букетами я зарабатываю деньги, то деревяшки просто приносят мне удовольствие, – делится наша героиня. – Хотя и к деревянным изделиям я пришла через фудфлористику. Тогда для заказа мне понадобился ящик, который решила попробовать сделать своими руками. Муж показал основы, помог закончить первое изделие, а потом уже сама втянулась.

История с ящиком побудила приступить к ключницам, к ним добавился разнос для романтических завтраков, ложки, вилки. Потом захотелось сделать подставки для интерьерных свечей, домики из подручных материалов. Сейчас перед мастерицей стоит задача помасштабнее – в планах обустроить деревом кухню.

Пикники же появились из-за желания помочь людям сделать первые шаги. Хотелось показать, что хоть для приятного времяпрепровождения и не всегда получается выделить время, но такие выездные свидания с дорогими людьми очень сильно сближают. Надежду согревает мысль, что в конечном итоге пикник подтолкнёт влюблённых друг к другу, помирит друзей и сблизит родственников.

В совершенствовании мира мастерицу с самого начала поддерживает семья. После не особо удачных попыток ограничить влияние творчества на близких, муж и дочь с головой погрузились в процесс: помогают в разработках каркаса, предлагают идеи для собственных изделий. В доме теперь есть отдельная комната для работы, в которой после каждого заказа царствует творческий беспорядок. Сказочная мастерская пока только в планах, к осуществлению которых Надежда прилагает все усилия.

– Как-то делала букет с большим воздушным шаром, который просто так в магазине не купить. До сдачи изделия оставалось 15 минут, букет нуждался только в финальных штрихах. Когда приклеила бант сверху, шар потихоньку начал сдуваться. Сначала даже не поняла в чём дело, потом уже дошло, что я его повредила бантом. Так как букет был детский, то отложить вручение подарка никак не получалось. В моём понимании дети более восприимчивы, им нужно, чтобы всё было идеально. Тогда подключился супруг, успокоил, отвёз в другой конец города за вторым шаром. Заказ сдала в срок, но история многое мне показала: и ценность поддержки близких, и необходимость готовить запасные материалы, – вспоминает она с улыбкой. – Всем замечательным мастерицам, которые боятся себя искать, могу сказать одно – пробуйте. Обязательно пробуйте. Верьте в себя и в свои силы.

По словам Надежды, основная ценность любого занятия в том, что сейчас тяжело сохранять в себе ребёнка, которому когда-то было интересно всем этим заниматься, а возрождать потом интерес и вкус к творчеству сложно. Поэтому всем нам нужно и важно иногда разрешать себе побыть детьми.

Алина Горбунова

Фото из архива Надежды Протопоповой