Курс – на справедливый Казахстан!

Сауле Рахметуллина, ректор ВКТУ им Д. Серикбаева:

– Коллектив и студенты ВКТУ им Д. Серикбаева внимательно просмотрели прямую трансляцию Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Мы полностью поддерживаем все озвученные инициативы и считаем, что это обращение Главы государства стало историческим по своей сути. В Послании закреплён новый этап развития страны – построение справедливого Казахстана.

В своем предыдущем Послании, озвученном в марте этого года, Глава государства представил новую программу политических реформ и ряда социально-экономических мер. Сегодня мы видим, что все они успешно реализуются.

В нынешнем Послании Президент обозначил путь построения нового справедливого Казахстана. Все инициативы направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для казахстанцев. Заявленная стратегия построения Нового Казахстана задаёт мощный импульс демократической модернизации государства, последовательно осуществлявшейся в течение всего периода независимости страны.

Реформы призваны придать демократизации необратимый характер.

Кайрат Мамырбаев, директор Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области:

– В Послании Главы государства народу Казахстана обозначена чёткая позиция Президента в отношении развития предпринимательства. Очень много внимания уделено именно поддержке малого и среднего бизнеса. И самое главное – многие запросы предпринимательского сообщества были услышаны и поддержаны Касым-Жомартом Токаевым.

Новый импульс должна получить финансовая поддержка бизнеса. Поставлена задача по обеспечению условий выхода «из тени» за счёт понятной и предсказуемой налоговой политики. Президент коснулся темы регулирования «с чистого листа» в разрезе системной поддержки предпринимательства, которая находится на рассмотрении уже два года. Глава государства предложил вместо многократного исправления действующих нормативно-правовых документов установить уже с 1 января 2024 года новые правила – компактные и понятные. Мы надеемся, что эта работа будет проведена уже в ближайшее время – бизнес ждёт доступных и понятных регламентов, собранных в едином НПА.

Как верно заметил Касым-Жомарт Кемелевич, огромное количество проверяющих оказывают негативное влияние на развитие бизнеса. Большие проблемы возникают также в зонах таможенного контроля. Эти вопросы в текущем году поднимали на площадке Палаты предпринимателей ВКО представители нескольких районов области. Некоторые из них нам удалось решить на областном и районном уровнях. В целом, отличным решением стала бы работа центров таможенного оформления по принципу «одного окна». Это существенно облегчит не только передвижение товаров на границе, но и исключит многие коррупционные риски, связанные с человеческим фактором.

Президент сообщил, что недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов, хотя в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая не работает на экономику. Напомню, что при Палате предпринимателей ВКО действует МФО «Oskemen-Atameken», где субъекты бизнеса, окончившие курсы по основам бизнеса в рамках государственных программ, могут получить заёмные средства под 6 процентов годовых. Также наши специалисты помогут любому обратившемуся бизнесмену собрать пакет документов для займа в БВУ и при необходимости сопроводят проект до получения кредита.

Ещё одним важным пунктом в Послании Президента стало поручение разработать до конца года эффективные методы открытого и быстрого выделения земли предпринимателям. Земельный вопрос, наверное, актуален не только в нашем регионе, но и других областях Казахстана. Каждую неделю мы получаем обращения от бизнесменов, постоянно рассматриваем эти вопросы на заседаниях Совета по защите прав предпринимателей, стараемся помогать точечно. Действительно, нужна кардинальная перезагрузка земельного вопроса. Представители бизнеса должны не только знать о свободных участках земли, которые они могли бы арендовать, но и получать их на законных основаниях, без преодоления тех или иных административных барьеров.

В целом, коллектив Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области выражает безоговорочную поддержку всем пунктам Послания Президента и со своей стороны приложит все усилия для реализации возложенных задач по формированию положительного бизнес-климата и всесторонней поддержке предпринимателей.

Виктория Бородина, директор КГУ «Верх-Берёзовская средняя школа отдела образования по Глубоковскому району»:

– С нетерпением ждала очередное Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, чтобы получить ответ на главный вопрос: какой дальнейший курс развития выберет наша страна?

На совместном заседании обеих палат Парламента Президент РК озвучил конкретные решения, которые предстоит выполнить в ближайшее время. Послание народу Казахстана содержит много инновационных начинаний, направленных непосредственно на улучшение качества жизни и благосостояния населения. Поручения Президента коснулись социальной, экономической и политической сфер. Это, на мой взгляд, полностью отвечает требованиям социального государства.

Меня, как педагога, порадовал акцент, сделанный на необходимости поддержки подрастающего поколения. В частности, Касым-Жомарт Токаев предложил с января 2024 года запустить новую программу «Нацфонд – детям». Предполагается, что 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будут перечисляться на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. Это позволит юным казахстанцам получить путёвку во взрослую жизнь.

Считаю это правильным и дальновидным решением Главы государства. Ведь надёжная гарантия успешного будущего Казахстана – это, прежде всего, благополучие детей.

Эльвин Демирчиев, член АНК ВКО, председатель азербайджанского этнокультурного объединения:

– По традиции Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана осветил дальнейшую траекторию развития нашего государства, указал на проблемные сферы и предложил их эффективную модернизацию.

Всё это помогло казахстанцам определить ориентиры для последующей работы и понять, на чём необходимо сфокусироваться в первую очередь. На мой взгляд, важно, что в Послании соблюдается баланс между социальной и экономической политикой.

Меня, как отца, очень заинтересовало предложение о внедрении совершенно новой программы «Национальный фонд – детям». Как пояснил Президент, на социальные накопительные счета детей будет ежегодно перечисляться половина инвестиционного дохода Нацфонда.

Я считаю, что это отличная инвестиция в будущее для всех юных казахстанцев. Фонд поможет им достойно войти во взрослую жизнь, имея прочную основу под ногами. Распоряжаться средствами можно будет по достижении совершеннолетия. Это очень мудрое и дальновидное решение Главы государства.