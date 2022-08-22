Курс на раннюю реабилитацию

Теперь реабилитацией больных, перенёсших сложнейшую операцию по удалению молочной железы, займутся в Центре ядерной медицины и онкологии Семея. Эта новость важна для жителей не только области Абай и Восточного Казахстана, но и других регионов республики.

Директор частного благотворительного фонда им. Аскара Жакулина Гульнар Сайдолла передала в дар семейскому центру уникальный для Казахстана аппарат лимфодренажного массажа, применяемый для реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями.

Отметим, это не первое сотрудничество онкологической службы Семея с этим благотворительным фондом. Ранее при его поддержке были приобретены мониторы, которые сегодня применяются в отделении реанимации Центра ядерной медицины и онкологии, а также не имеющий аналогов в Казахстане стол-провайдер.

Этот аппарат стоимостью 4,2 млн тенге уникален для Казахстана, он позволяет женщинам, перенёсшим операцию по удалению молочной железы, пройти курс реабилитации при возникновении синдрома лимфостамоза – очень болезненного, причиняющего невыносимые страдания, что иногда, в особо сложных случаях, может привести к потере работоспособности и обездвижению руки пациентки.

– Аппарат лимфодренажного массажа, в первую очередь, повысит качество жизни наших пациентов. Мы благодарны нашим партнёрам за их чуткость, внимание и заботу к больным онкологическими заболеваниями. Сегодня рак – это болезнь близких и родных, друзей и знакомых. Он может коснуться каждого из нас, и потому так важно, чтобы люди, столкнувшиеся с этим заболеванием, имели шанс не только на успешное лечение, но и на качественную реабилитацию после прохождения тяжёлого курса лечения, – отметила и. о. директора Центра ядерной медицины и онкологии Семея Татьяна Белихина.

По словам заместителя директора по лечебной работе центра Куанткана Жабагина, сегодня, к сожалению, в области Абай и Восточно-Казахстанской области онкозаболеваемость очень высокая.

– В Семее каждый день мы регистрируем четыре новых случая злокачественных опухолей, и каждый день два человека уходят от нас в результате этой болезни, – привёл статистические данные Куанткан Жабагин.

В целом же, ЦЯМиО в Семее оказывает медицинскую помощь по лечению онкологических заболеваний для более 600 тыс. жителей региона в год. При этом ежегодно у порядка 1,5 тыс. человек в год диагностируют рак, онкологические заболевания ежегодно уносят жизни около 700 пациентов. Тем не менее, благодаря совершенствованию лечения и внедрению новых современных подходов удается добиться роста продолжительности жизни пациентов и ускорения процесса восстановления.

Как отметил заведующий отделением маммологии и гинекологии Центра ядерной медицины и онкологии Семея Толеген Курмангалиев, настала пора создавать развитую систему реабилитации онкологическим больным как в целом в Казахстане, так и в нашем регионе в частности. По его словам, в странах Евразийского союза подобная служба реабилитации онкологическим больным в полной мере работает лишь в Москве и Минске. На остальном постсоветском пространстве это направление в медицине почти нигде не развито. Больные, перенёсшие сложнейшие операции и курсы химиотерапии и лучевой терапии, остаются один на один со своей болезнью, хотя остро нуждаются в реабилитации.

– Обретение аппарата лимфодренажного массажа, думаю, станет первым шагом к созданию собственного отделения по реабилитации онкобольных в нашем центре. Изучив свойства именно этого аппарата, мы поймём, сможем ли обойтись своими силами, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам, или нам нужно будет приглашать врача-реабилитолога, либо отправить на курсы повышения квалификации медицинскую сестру, специализирующуюся на лечебной физкультуре, – пояснил Толеген Курмангалиев.

По его словам, качество онкологической помощи напрямую зависит не только от того, как проводится лечение, но и от ухода за пациентами после лечения, восстановления всего организма и отдельных органов.

– При лечении рака молочной железы в 85 процентах случаев проводится радикальная мастоэктомия: чтобы исключить дальнейшие метастазы, вместе с молочной железой удаляются и подмышечные лимфоузлы. После этого на руке часто развивается отёк, потому что отток лимфы из руки обычно уходит именно через подмышечный узел. И лимфе требуется время, чтобы проложить себе новые «пути» оттока по руке. Поэтому так важно в первые три месяца беречь свою руку, не нагружать её, – порекомендовал Толеген Курмангалиев.

По наблюдениям онкологов, у многих пациентов из-за длительной неспособности лимфатических сосудов к восстановлению обе руки отекают и снижается качество жизни. Это выражается в том, что из-за болей в руке женщина просто не может её поднять, тем более выполнять какую-то физическую работу. Чтобы этого избежать, необходим лимфодренажный массаж специальным средством.

– Когда мы были на стажировке в Израиле, то наблюдали, как врач-реабилитолог учила женщин, перенёсших операцию по удалению молочной железы, правильно диагностировать у себя признаки лимфостаза: сравнивать локтевые суставы обеих рук, осматривать руки, замечая отёки и припухлости. Если эти симптомы появились, необходимо в срочном порядке заниматься лечением. Чем раньше начнётся курс реабилитации, тем больше шансов вылечить это тяжёлое заболевание, – подчеркнул Толеген Курмангалиев.

И маммолог не зря говорит именно о ранней реабилитации, запущенные случаи лимфостаза крайне сложно поддаются лечению.

В настоящее время в регулярных курсах лечения и реабилитации на аппарате лимфодренажного массажа нуждаются около 30 пациенток, состоящих на учёте в Центре ядерной медицины и онкологии. Но, вполне возможно, нуждающихся в помощи гораздо больше, поскольку до сегодняшнего дня все вопросы, связанные с лечением лимфостаза, послеоперационные больные решали при помощи сосудистого хирурга. Теперь курс реабилитации можно будет получить в стенах Центра ядерной медицины и онкологии Семея.

Екатерина Гуляева

Семей