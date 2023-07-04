Курс на экспорт

Развитие региона в целом напрямую зависит от социально-экономической ситуации в районах. Шемонаихинский район сегодня демонстрирует хорошие показатели, однако нужно обратить внимание на такие секторы экономики, как туризм, малый и средний бизнес и другие, потенциал которых ещё полностью не раскрыт.

Об этом в ходе рабочей поездки в Шемонаихинский район говорил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. Он посетил маслозавод в посёлке Первомайский, где совсем недавно открылся новый экстракционный цех. Бутилированное масло производства предприятия реализуется не только внутри региона и страны, но и отправляется на экспорт в Узбекистан.

– Интерес к этому продукту есть со стороны КНР, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Границы экспорта необходимо расширять, и данный вопрос будет проработан с профильными министерствами.

Жители посёлка обратились к главе региона с просьбой решить проблемы обеспечения питьевой водой и бесперебойным электроснабжением. По первому пункту у нас в области реализуется соответствующая программа, что же касается второго вопроса, аким области поручил специалистам управления строительства, энергетики и ЖКХ обсудить сложившуюся ситуацию с руководством АО «ОЭСК», потому что именно к их работе больше всего нареканий у населения.

Ермек Кошербаев ознакомился с ходом ремонта трассы Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, которая находится не в лучшем состоянии, на что неоднократно указывали восточноказахстанцы. Поскольку она является дорогой республиканского значения, работы здесь ведут специалисты АО «НК «ҚазАвтоЖол». Наболевшим вопросом остаётся строительство нового моста через реку Уба, это крайне важно для транзитного Шемонаихинского района, поскольку позволит увеличить пропускную способность, количество перевозимых грузов и, в целом, изменит логистическую ситуацию.

– Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, мы со специалистами профильных ведомств приняли решение о капитальном ремонте действующего моста, он затронет и опоры, находящиеся под водой, и дорожное полотно, и другие части переправы, – сказал аким области. – Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации.

В Шемонаихе глава региона провёл приём граждан по личным вопросам, по каждому из которых были даны конкретные поручения. Он отметил, что район довольно динамично развивается, особенно в сфере АПК, однако необходимо обратить внимание на туризм, малый и средний бизнес и другие секторы реальной экономики.

Дарья Штейн