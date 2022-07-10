Купаться можно?

Специалисты ДСЭК ВКО проверили качество воды в открытых водоёмах.

Ежегодно в летний период Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области проводит мониторинг качества воды открытых водоёмов, расположенных в черте города, в том числе используемых для купания и отдыха.

Сотрудники департамента отобрали пробы воды на лабораторные исследования из озера Алаколь Урджарского района, Бухтарминского водохранилища Катон-Карагайского района и района Алтай, водных объектов Уланского района (Сибинские озёра (первое озеро, Коржынколь, Шалкар, Торткара), озера Шыбындыколь), а также пробы почвы с побережья мест отдыха.

По результатам проведённых исследований несоответствие по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям не установлено.

– В соответствии с планом санитарно-гигиенического мониторинга исследована вода водоёмов в местах купания. На микробиологические показатели исследовано 36 проб, на санитарно-химические – 36, паразитологические – 36, а также 22 пробы почвы с мест купания на микробиологические и санитарно-химические показатели. Исследованные пробы воды и почвы соответствуют гигиеническим нормативам, – сообщает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Жителям напоминают, вода открытых водоёмов может стать причиной заражения людей лептоспирозом, вирусным гепатитом, ротовирусными инфекциями, гельминтозами. В воду возбудители могут попадать как от больных людей, так и от животных. Поэтому купаться нужно только в местах, официально определённых для массового отдыха населения, где осуществляется лабораторный контроль качества воды.

– Во избежание неприятных последствий после купания в открытых водоёмах стоит соблюдать несложные правила личной гигиены, а именно постараться принять душ сразу после купания, ни в коем случае не пить воду из водоёмов, использовать для питьевых целей во время отдыха бутилированную воду и не мыть фрукты, овощи в открытых водоёмах, – советуют специалисты. – Купаясь в неустановленных местах, вы подвергаете угрозе своё здоровье и здоровье своих близких. Также обращайте внимание на специальные информационные знаки, запрещающие купание в водоёме.

Гульжан Естаева

Фото из архива редакции