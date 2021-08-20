Культуры озимые, а урожаи зримые

Посевные площади, на которых местные аграрии выращивают озимые сельскохозяйственные культуры, в Восточном Казахстане занимают в общей сложности около 45 тысяч гектаров. В прошлом году показатель составлял 26,7 тыс. га. Здесь необходимо отметить, что произошло заметное увеличение на 18,3 тыс. га.

Сейчас ведётся уборка урожая озимых культур. По официальным данным Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, аграрии по традиции приступили к уборочной кампании ближе к концу июля. С полным объёмом работ они намерены справиться в течение августа. Прогнозы и сроки везде будут разными. Сейчас также самое время проводить сев озимых культур, закладывать основы урожая уже следующего, 2022 года.

По мнению специалистов, интерес к озимым растёт. В структуре посевов 37,1 тыс. га занимает озимая пшеница, 7,8 тыс. га отводится под озимую рожь и лишь небольшая часть – под перспективную и в целом выгодную тритикале.

Какие позиции регион занимает в масштабе страны? ВКО входит в первую пятёрку в разрезе Казахстана после Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Западно-Казахстанской областей. По официальной статистике, на долю Восточного Казахстана приходится 4,5 процента от общей площади в республике, отводимой под озимые. И набор культур везде примерно одинаковый. Это озимая пшеница, рожь, рапс и тритикале, о которой уже говорили.

ПЕРВАЯ ПЯТЁРКА

Чем же они привлекают к себе внимание аграриев? В первую очередь, при благоприятных природно-климатических условиях более высокой урожайностью с гектара по сравнению с яровыми. Кроме того, удобны для аграриев сроки начала уборки урожая, когда эффективнее используется техника на поле, а погода и сезон благоволят, не ограничивая продолжительность периода жатвы.

Особенность в том, что озимые высевают в конце лета, и до осени формируются зелёные, нежные всходы. Затем они уходят под снег, где зимуют до наступления весны. Таким образом, продолжаются и продлеваются процессы вегетации до весеннего посева яровых культур. В условиях долгой зимы и короткого лета, с характерным, резко континентальным климатом, очень многие факторы влияют на выбор аграриев в сторону озимых.

Зимующие растения эффективно используют имеющуюся в почве влагу, осадки осенью, зимой, а также ранней весной. Технология возделывания их учитывает все благоприятные факторы с пользой дела.

В нашем регионе наблюдается сильная дифференциация в разрезе северных, южных районов по своим условиям. Это особенности климата, балла бонитета почвы, агротехнологий, наличие кадров, новой техники.

К примеру, жаркий и солнечный Урджарский район, находящийся в южной части области, отдаёт предпочтение озимым культурам. Он граничит с соседней – Алматинской областью, где совершенно другие условия для ведения сельского хозяйства. Хотя она расположена не так далеко от областного центра Восточного Казахстана. Урджарцы больше всех в регионе выращивают озимые культуры. Площадь их занимает 11,1 тыс. га.

На второй позиции неофициального рейтинга сейчас находится Бородулихинский район. Земельный клин под посевами озимых культур там составляет 10,3 тыс. га. На третьем месте – Шемонаихинский район, доля озимых у местных аграриев достигает 9,29 тыс. га. Замыкает четвёрку лидеров Глубоковский район, где озимые высевают на 8,56 тыс. га. Остальные районы Восточного Казахстана в этом отношении погоду не делают, всего по одной тысяче гектаров приходится на Бескарагайский и Курчумский районы. Причины имеются самые разные, как объективные, так и субъективные. Всего в регионе выращиванием озимых занимаются около 100 крупных и средних аграрных формирований.

РЕЗЕРВЫ РОСТА

Потенциал расширения посевных площадей озимых культур имеется в Восточном Казахстане и пока что не раскрыт в полной мере. Достаточно отметить динамику увеличения структуры озимых зерновых культур в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020-го: прирост земельных площадей под озимые в нынешнем сезоне в ВКО составил 18,3 тыс. га. Здесь любопытен ещё один важный момент, на который необходимо обратить внимание и всегда держать в уме. В течение двух последних сельскохозяйственных сезонов в регионе наблюдается засушливая погода. Эти природные аномалии, конечно, не сравнить со стихийным бедствием в западных областях Казахстана. Однако сухое, жаркое, без привычной суммы осадков восточное лето оказывает на урожай значительное влияние с уклоном на его снижение.

Всё же, по оперативной сводке Управления сельского хозяйства ВКО, касательно озимых культур урожайность с гектара на сегодняшний день остаётся на хорошем уровне. По прогнозам специалистов, выход зерна на круг должен составлять в текущем году не менее 19,9 центнера озимой пшеницы и 13,5 центнера у озимой ржи. Фактически, по состоянию на 12 августа 2021 года, по области средняя урожайность находится в очень приемлемом коридоре. У озимой пшеницы отдача с каждого гектара достигает 20,4 центнера, а у озимой ржи даже выше – на уровне 21,0 ц/га. Здесь тоже есть масса информации к размышлению.

Убрано, по состоянию на 12 августа текущего года, 21,2 тыс. га, средняя урожайность 20,4 центнера с гектара, намолочено 43,5 тыс. тонн полновесного зерна озимых.

КАЧЕСТВО СЕМЯН

Если вновь опереться на официальную статистику от управления сельского хозяйства региона, важное место и роль аграрии отводят вопросам создания семенного фонда. В Восточном Казахстане работают 16 семеноводческих, семь элитносеменоводческих хозяйств, а также три оригинатора, которые производят семена. В предыдущем, 2020 году для посевной кампании и урожая 2021 года они произвели 18,5 тыс. тонн различных семян. Среди них доля элитных семян составила 52 процента, или 9,8 тыс. тонн посевного материала озимых культур.

В рамках программы селекции сельскохозяйственных культур и вопросов развития семеноводства на 2020-2021 годы в регионе получены новые сорта озимых культур. В частности, ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» из посёлка Солнечный Глубоковского района получило элитные семена новых сортов озимой пшеницы «бригада», «гром», «этнос». Свой вклад в общее дело вносят также их коллеги из Опытного поля – учёные и практики ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция». Они вывели новые сорта озимой пшеницы под названием «нур-38», кроме того, озимой ржи «оскемен».

Добавим, что «Рудный Алтай» уже сообщал о ходе испытаний перспективного сорта «нур-38» в предыдущих аграрных сезонах. Тогда проходили совместные выезды со специалистами непосредственно на экспериментальные поля, находящиеся в сёлах Бородулихинского района. Уже в то время эта новинка демонстрировала обнадёживающие виды на урожай, а после жатвы – солидные результаты. Важно, что аграрии на реальных примерах видели пользу от тесного сотрудничества с региональной сельхознаукой.

Впрочем, совместные опыты продолжаются, несмотря на проблемы, связанные с пандемией. В самой середине лета нам показывали в ТОО «ОХМК» опытные участки, где ведутся испытания различных сортов сельхозкультур. Более того, глава агрохолдинга Фарид Абитаев рассказал и продемонстрировал поля, где выращивают товарное зерно и семена озимых культур, которые славятся рекордными урожаями. Здесь они являются законодателями мод в АПК.

Как отмечает Управление сельского хозяйства ВКО, аграрии области сотрудничают и с зарубежными фирмами. В их числе ТОО «Рапуль Казахстан», которое представляет известную компанию из Европы и работает с семенами озимого рапса, других различных культур. Совсем недавно на Опытном поле прошло познавательное мероприятие для аграриев Восточного Казахстана и гостей из нескольких областей республики. Организовало деловое общение ТОО «ВКСХОС» под эгидой традиционного Дня поля.

ХРОНИКА ДНЯ

Одним из первых в области к уборке озимых культур приступил коллектив ТОО «Шалабай» из одноимённого села в Жарминском районе. С давних пор местную степь называют не иначе как богатый край золотых россыпей. В отношении животноводства главным брендом хозяйства и страны является известная казахская белоголовая порода крупного рогатого скота. Для поголовья требуется надёжный запас грубых, сочных, комбинированных и иных кормов. Потому в хозяйстве развивают отрасль растениеводства.

– Мы выращиваем озимые культуры, приобретаем и стараемся высевать только качественные семена, – говорит директор ТОО «Шалабай» Куаныш Сулейменов. – Нынче виды на рожь хорошие. С каждого гектара получаем по 14 с лишним центнеров зерна. Для зоны рискованного земледелия, в которую входят наши поля с очень низким плодородием, результаты неплохие. Обновляем технику, вносим удобрения, работаем над новыми технологиями и постепенно внедряем их. По-другому нельзя, если хочешь идти в ногу со временем, постоянно развиваться, видеть плоды своего труда и всего нашего дружного коллектива.

Меир Токобаев

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Жарминский район