Культурный ренессанс двадцать первого века

Идея служить стране и народу нашла отражение в инициированных

Елбасы реформах, программах и статьях.

Сохранение культурной самобытности, традиций и обычаев предков – одна из важнейших гуманитарных задач любого государства мира. Но в то же время культура не статична, она отражает и ретранслирует все, что происходит вокруг, облекая это в удивительные и прекрасные формы. Самобытная, сохраняющая

национальный колорит и многовековую мудрость народа, но в то же время современная, пластичная и многогранная – такова культура современного Казахстана. Прорывы и новации отечественных талантов вызывают сегодня неподдельный интерес и часто – восторг у зарубежных коллег и экспертов. Это возможно только в условиях колоссальной поддержки со стороны государства.

У деятелей искусства и культуры, спортсменов, представителей всех творческих профессий в Казахстане такая поддержка была всегда, даже в самые непростые времена. В последнее время эта сфера переживает небывалый подъем благодаря реализации крупнейших государственных программ, инициированных Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Программа «Рухани жаңғыру», инициированная Первым Президентом РК – Елбасы

Нурсултаном Назарбаевым, направлена на возрождение духовных ценностей казахстанцев, подчеркивает важность модернизации общественного сознания, своеобразной перезагрузки мышления в стремительный век развивающихся цифровых технологий. Нурсултан Назарбаев отмечает, что основными ориентирами современного казахстанца должны стать конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, популяризация культа знания, эволюционное, а не революционное развитие и открытость сознания.

Основополагающая мысль программной статьи заключается в том, что «начатые в суверенном Казахстане процессы политической и экономической модернизации должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания, которая станет их сердцевиной».

Елбасы делает акцент на том, что главным условием модернизации является сохранение самобытной культуры, национального кода: «Именно поэтому новая модернизация – это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа. Кроме того, важнейшая миссия духовной модернизации заключается в примирении различных полюсов национального сознания».

Глобальность мышления Нурсултана Назарбаева позволила охватить все сферы деятельности и наметить перспективные идеи по побновлению сознания. В рамках первого направления программы сделан акцент на шести направлениях: конкурентоспособности, прагматизме, национальной идентичности, культе знаний, эволюционном развитии, открытости сознания. Это те качества, которые должны стать незыблемыми основами для народа на этапе перезагрузки.

Второй раздел программы ориентирован на реализацию практических проектов: постепенный переход на латинскую графику, обновление содержания образования, знакомство с национальными святынями и людьми – патриотами своей Родины.

Благодаря дальновидности мудрого политика началось полномасштабное обновление государства и казахстанского общества. Республика Казахстан вступила на новый исторический путь своего развития.

Продолжением программы «Рухани жаңғыру» стали инициативы, выдвинутые в рамках новой статьи Елбасы «Семь граней Великой степи». Особое внимание в документе уделяется историческому наследию и необходимости объективного понимания роли казахстанского народа в глобальных исторических процессах. Инициативы, предложенные в статье, направлены на продолжение и укрепление начавшейся масштабной модернизации.

«Многое из того, без чего просто немыслима жизнь современного общества, было в своё время изобретено в наших краях», – так начинается первый раздел статьи «Пространство и время национальной истории». В нем Нурсултан Назарбаев говорит о семи вещах, которые подарила всему человечеству Великая степь: всаднической культуре, древней металлургии, зверином стиле, золотом человеке, колыбели тюркского мира, Великом Шелковом пути, родине яблок и тюльпанов. При этом Елбасы подчеркивает: «Вопрос не в том, чтобы показать свое величие за счет принижения роли других народов. Главное – спокойно и объективно понять нашу роль в глобальной истории, опираясь на строгие научные факты».

Эта политика направлена на возрождение и сохранение казахского национального сознания, при этом Нурсултан Абишевич с уважением относится к другим культурам. В рамках статьи Первый Президент предлагает реализовать проекты, которые помогут осмыслить фундаментальные основы мировоззрения прошлого, настоящего и будущего. К ним относятся: «Архив-2025», «Великие имена Великой степи», «Генезис тюркского мира», «Музей древнего искусства и технологий Великой степи», «Тысяча лет степного фольклора и музыки», «История в кино и на телевидении».

Они позволят приобщиться к национальной истории, сформировать чувство единства истоков у всего казахстанского народа, узнать героев, которых подарила миру Великая степь, а также собрать воедино образцы устного народного творчества и документальные факты о становлении государственности. Если говорить в общем, то построить государство нового типа, опирающееся на вековую мудрость предков и включающее в свое развитие передовые технологии современного мира.

Современная Республика Казахстан переживает период национального возрождения, так называемый культурный ренессанс. Происходит переосмысление прежних концепций, возрождение национальной культуры и традиций. Четким руководством для проведения духовного ренессанса, направленного на укрепление единства нации, служат программа «Рухани жаңғыру» и статья «Семь граней Великой степи» Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который обозначил новый путь развития казахстанского общества – через возрождение и сохранение национальной идентичности и уникального культурного кода. «Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены».

В рамках реализации поставленных задач Елбасы происходит возрождение, развитие, популяризация народных казахских ремесел, обычаев, традиций. Для казахстанцев открывается новый мир, полный интересных и неизученных исторических фактов.

Восточно-Казахстанская область – один из лидеров по масштабам проектов программы «Рухани жаңғыру». За 2019 год в рамках реализации программы проведено более двух тысяч мероприятий. В рамках проекта «АРТ заман» областной музей искусств пополнился 220 картинами не только известных казахстанских художников, но и зарубежных. В прошлом году в нашем регионе на территории курорта «Рахмановские ключи» в Катон-Карагайском районе прошел международный пленэр «Палитра Великой степи». Носители других культур с помощью красок и кисти показали свое видение нашей удивительной по красоте и уникальной по разнообразию природы. Здесь можно было полюбоваться завораживающими взгляд пейзажами, могучими склонами, бушующими водопадами, своенравными реками и спокойными озерами, выдающейся царской долиной Берель и многими другими красивейшими уголками, которые не оставили равнодушными гостей из дальнего и ближнего зарубежья: России, Германии, Франции, Турции, Литвы, Грузии, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.

Объекты культуры Восточного Казахстана пополнились уникальными экспонатами и полотнами. Кроме того, фонды областного краеведческого музея дополнили 20 тысяч артефактов, которые обнаружили в ходе археологических раскопок под руководством выдающихся ученых Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева. За два года издано более 20 тысяч экземпляров книг 19 авторов – писателей и поэтов восточноказахстанцев.

Благодаря реализации Программы развития научно-исследовательских работ в сфере

археологии в ВКО ученые-археологи сделали сенсационные открытия. В некрополе Берель обнаружено элитарное погребение и музеефицирован курган № 2, захоронение «степной амазонки» (V век до нашей эры) в кургане № 5. В некрополе Елеке сазы найден «Золотой человек» (VIII–VII века до нашей эры). Рядом с гротом Акбаур обнаружены свидетельства сакского поселения.

В Шиликтинском кургане № 16 Зайсанского района в элитарном погребении найдены золотые изделия, выполненные в раннесакском зверином стиле, памятники усуньской (II век до н. э. – I век н. э.) и энеолитической Афанасьевской культуры (III – начало II тысячелетия до н. э.).

С уникальными находками Нурсултана Назарбаева ознакомили во время одного из рабочих визитов Елбасы в Восточный Казахстан в 2017 году. В парке «Нұрлы жол» были развернуты специальные стенды с великолепными образцами произведений ювелирного искусства древности.

В своей статье «Семь граней Великой степи» Нурсултан

Назарбаев обозначил, что именно на казахстанском Алтае зародилась тюркская цивилизация: «Большое значение для истории казахов и других народов Евразии имеет Алтай. Испокон веков эти величественные горы не просто украшали земли Казахстана, но и являлись колыбелью тюрков. Именно здесь в середине I тыс.

н. э. зародился тюркский мир и наступила новая веха в жизни Великой степи».

Стоит отметить, что с находками, вошедшими с сокровищницу Казахстана, познакомились не только казахстанцы, но и жители ближнего и дальнего зарубежья. К примеру, в прошлом году в Москве с успехом прошла выставка «Золото Великой степи», на которой вниманию посетителей было представлено более 25 тысяч экспонатов.

Особое внимание посетителей привлекли находки Зайноллы Самашева, обнаруженные в Берельском некрополе, – реконструкция берельской лошади в парадно-погребальном убранстве (IV – III вв. до н. э.) и некрополе Елеке сазы – «Золотой человек» (VIII–VII вв. до н. э.).

Экспозиция вызвала восхищение не только российской публики, но и ученых из других стран. Так, доктор исторических наук, почетный профессор Тюбингенского университета (Германия) и ведущий научный сотрудник Редингского университета (Великобритания) Генрих Харке был поражен уникальными открытиями казахстанских археологов. По его словам, те артефакты, которые представлены на выставке, поз-

воляют науке шагнуть далеко вперед и пролить свет на загадки древности, которые предстоит разгадать современным ученым.

Значительно усилили потенциал программы мероприятия, приуроченные к празднованию 175-летия Абая Кунанбайулы, поскольку казахский поэт, писатель, философ является олицетворением мудрости и духовного величия для всего казахстанского народа. Нурсултан Назарбаев так писал о личности Абая: «Мы не скрываем нашего безмерного удовлетворения по поводу того, что Абай, так ярко выразивший честную и открытую душу нашего народа, стал в наши дни блистательным послом духовного единения, призывающим народы земли к миру и согласию. Истинный сын прославляет свою страну, а благодарная страна – своего сына».

Александра Исаева