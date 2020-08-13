«Культурные» поля

Посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 5,4 тысячи га во всех категориях хозяйств, включая дачные массивы.

По сравнению с уровнем прошлого года прирост посевных площадей составил 0,4 процента и достиг в целом 1365,9 тысячи га.

По информации Департамента статистики Восточно-Казахстанской области, площади зерновых культур увеличились на 55,4 тысячи га, или на 10,1 процента. Отмечено сокращение посевных площадей масличных культур на 39,6 тысячи га, или на 8,2 процента, кормовых – на 9,9 тысячи га, или на 3,4 процента. Также незначительно сократились площади картофеля и овоще-бахчевых культур – на 0,4 тысячи га, или 1,3 процента.

Стоит отметить, в структуре посевов удельный вес зерновых культур составил 44,3 процента, масличных – 32,7 процента, кормовых – 20,6 процента, картофеля и овоще-бахчевых культур – 2,4 процента.

– Площади сельхозпредприятий увеличились на 25,6 тысячи га, в хозяйствах населения – на 0,1 тысячи га, – сообщает Департамент статистики ВКО. – В крестьянских или фермерских хозяйствах отмечено сокращение посевных площадей на 20,3 тысячи га. Доля этих категорий хозяйств в общей площади посевов составила соответственно 39 процентов,

2 процента, 59 процентов.

Около 70 процентов посевных площадей сельскохозяйственных культур размещены на полях пяти районов области: Бородулихинского – 328,3 тыс. га, Урджарского – 185,0 тыс. га, Кокпектинского – 164,0 тыс. га, Шемонаихинского – 134,0 тыс. га, Уланского – 117,8 тыс. га.

Ания Есмухамет