Культурно жить не запретишь

В сельских населённых пунктах Восточного Казахстана строят Дома культуры, пополняют библиотечные фонды, организуют гастроли театральных коллективов, насыщая культурной жизнью сельские глубинки.

Ни для кого не секрет, что восточноказахстанцы любят и умеют создавать праздничное настроение и к тому же поддерживают репутацию региона, в котором процветает культура созидания.

– В текущем году культурная жизнь области отмечена рядом знаменательных событий, – рассказал руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов. – Среди них 125-летие Мухтара Ауэзова, 150-летие Ахмета Байтурсынова, а также юбилеи Мажита Бегалина, Маншук Маметовой, Тулегена Момбекова, Изгутты Айтыкова, Айткеша Толганбаева и других. Эти и не только эти даты стали важным поводом для организации культурных мероприятий, которых с начала года в области провели более 200. Так, в концертном зале «Ертiс концерт» в Усть-Каменогорске состоялось свыше 60 торжеств, а в областном драматическом театре прошло 232 спектакля.

Продолжается научно-исследовательская работа в сфере археологии. Раскопки в текущем году проводили на территории неолитического храмового комплекса Акбаур, некрополя Елеке Сазы, Берельских курганов, горного массива Кокен-тау, а также в окрестностях села Акжайлау в Курчумском районе и в Тарбагатае. Руководителями проекта стали ведущие археологи Казахстана Зайнолла Самашев и Абдеш Толеубаев. Шесть действующих областных музеев с фондом в 330 тысяч экспонатов пополнился почти на три тысячи исторических предметов.

– Кроме этого, в области функционируют 170 современных библиотек, 138 из них расположены в сельской местности, – отметил Нурболат Ахметжанов. – Почти все они имеют доступ к сети Интернет. Книжный фонд составляет более трёх миллионов экземпляров. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства для пополнения библиотечного фонда, особенно в сёлах. В текущем году на эти цели определили 20,5 миллиона тенге, благодаря чему удалось приобрести более пяти тысяч новых книг.

Из общего объёма закупленных книг 90 процентов отправляют в аулы и сёла. С 2018 года успешно реализуется проект по выпуску книжной серии «Абай әлемі», нацеленный на популяризацию литературного наследия Восточного Казахстана. Не стоит на месте и отечественное издательство. За последние пять лет в ВКО издали 69 наименований книг тиражом почти в 53 тысячи экземпляров.

Театральный сезон ознаменовался новыми спектаклями, библиотеки пополняются новыми книгами, а музеи – экспонатами, развивается издательство. Именитые археологи проводят уникальные раскопки на территориях исторически ценных курганов. Но главное, что значимые мероприятия науки и искусства, а также ресурсы для обучения стали доступны не только городским жителям.

– В рамках реализации проектов «Ұлттық рухани жаңғыру» и «Ауыл – ел бесiгi» театры и концертные учреждения региона организовали гастрольные туры по ВКО, – сообщил Нурболат Ахметжанов. – Творческие коллективы посетили отдалённые районы. К 330-летию батыра Кабанбая в селе Акжар Тарбагатайского района состоялось культурное мероприятие, на котором присутствовало более шести тысяч сельчан.

Чтобы в отдалённых районах была возможность проводить массовые мероприятия, в области реставрируют Дома культуры и отстраивают новые.

– За последние три года построили новые Дома культуры в сёлах Глубокое, Айнабулак Зайсанского района и Топкайын в Катон-Карагайском районе. Отдельным событием стало открытие филиала областного историко-краеведческого музея в селе Бестерек Уланского района, – перечисляет руководитель Управления культуры ВКО. – В прошлом году текущий ремонт ДК осуществили в сёлах Балгын Катон-Карагайского района и Кабанбай Тарбагатайского района, а также провели текущий ремонт историко-краеведческого музея и Дома культуры в Шемонаихе. В этом году ремонтировали клубы в сёлах Карабулак Зайсанского района, Манырак, Жанаауыл Тарбагатайского района, а также текущий ремонт ДК сделали в сёлах Убинка и Усть-Таловка Шемонаихинского района. В будущем году планируется привести в порядок клубы и Дома культуры в сёлах Асубулак Уланского района, Верх-Уба Шемонаихинского района, Жетыарал Тарбагатайского района.

Лилия Дроздова