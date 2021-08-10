Кулибин из Каратогая

Будучи в сельской глубинке по редакционным делам, приходится встречаться с людьми разных профессий и призваний. В их числе – универсальные мастера, умеющие решать любые проблемы технического плана, которые возникают у их земляков.

Считаем, что рассказывать о них стоит, что мы и делаем в своих публикациях: как ни крути, а помогают они выживать селу своими мастеровитыми руками, бескорыстным подчас трудом. Не так давно у автора этих строк состоялась ещё одна встреча с сельским мастером в селе Каратогай.

К дому Акана Абдельдинова тянутся тропки со всех сторон. Кому-то нужно починить электроприбор, наложить сварочный шов на ту или иную «железку» и т. д. В летнюю пору осаждают владельцы тракторов с прицепными агрегатами, собравшиеся на заготовку кормов. Наш герой ремонтирует тракторные грабли, волокуши и навесные КУНы для погрузки сена. Приходится браться и за ещё более сложную работу – диагностировать, ремонтировать и регулировать моторы тракторов и автомобилей, электрооборудование, ходовые части, включая коробки передач…

К слову, Каратогай находится на оживлённой трассе, связывающей Курчумский район с Зайсаном. На протяжении десятков километров на этой дистанции нет ни одного придорожного СТО, шиномонтажной, а от поломки техники никто в дороге не застрахован. Те, у кого случилась такая поломка, расспросив жителей села, находят дом Абдельдинова и обращаются к нему со своей проблемой. Мастер без лишних слов, невзирая на усталость, берётся за работу и устраняет поломку.

– Бывает, что будят и ночью, – говорит герой этой публикации. – Что делать, приходится вставать и помогать людям. Это моё жизненное правило.

И это ещё не всё, чем занимается наш герой. В последние годы в Каратогае, как и в других сёлах, стали устанавливать в домах водопроводы, санузлы. И здесь Акан Калтаевич незаменим. Он остаётся в округе единственным мастером, которому по плечу сделать доступными эти блага цивилизации для земляков. Установить новую систему отопления в доме, заменить трубу, радиатор, печной котёл – работа скромного и немногословного мастера. К тому же он самостоятельно модернизирует различную технику и механизмы, применяемые на селе. Поэтому иначе как золотыми его руки не назовёшь.

В последние годы по предложению Калгутинского сельского акимата Акан Абдельдинов работает здесь водителем. По отзывам руководства, человек он надёжный, ответственный, а уж о знании техники и говорить не приходится – профессионал. В общем, благодарны ему в Каратогае, кого ни возьми.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район