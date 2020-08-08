Кукольные затеи

Когда переступаешь порог квартиры мастерицы из Усть-Каменогорска Анжелики Березовиковой, кажется, будто попал в сказочный мир – вокруг домовые, русалки, феи, бабки-ёжки, русские красавицы, ангелы-хранители и другие не менее интересные персонажи.

Как рассказывает сама героиня повествования, по образованию она – филолог, по профессии – бухгалтер, а по состоянию души – творческий человек. Три года назад она открыла для себя кукольный мир, который не отпускает её и по сей день.

– Творчеством занимаюсь с детства, – рассказала Анжелика. – Мы тогда не знали слово handmade, у нас в обиходе было не менее красивое – рукоделие, что, в общем-то, одно и то же. Посещала всевозможные творческие кружки, шила, вязала, вышивала, плела макраме, рисовала и никак не могла предположить, что в будущем все эти навыки мне пригодятся – ведь с 2017 года я увлеклась созданием кукол.

Первыми работами мастерицы стали интерьерные текстильные куклы Тильды. Но неиссякаемое желание создавать что-то новое и необычное заставило Анжелику не останавливаться на достигнутом. На просторах Интернета её внимание привлекло большое разнообразие техник и стилей создания интерьерных кукол.

– Захотелось попробовать создать более сложную куклу, – призналась она, – с нарисованным лицом. Если бы вы только знали, сколько выкинула материалов, даже были мысли, что это не моё. Но спустя время снова принималась за дело. И всё шло как по кругу: раскрой, набивка, роспись… Когда закончила первую куклу, мне она показалась шедевром, но, оказывается, всё познается в сравнении.

Анжелика Березовикова и сейчас продолжает осваивать разные техники. В прошлом году она посетила мастер-классы Е. Вдовенко и Н. Цыгановской по лепным куклам из запекаемого и самозастывающего пластика, пробует свои силы в этом направлении.

– Я не могу выполнять одну и ту же работу несколько раз подряд, – поделилась мастерица, – меня это утомляет. Мне хочется то шить, то вязать, то лепить, и поэтому все мои куклы индивидуальные, выполненные с использованием различных технологий.

Но Анжелика уточняет, что всё же предпочтение отдаёт текстильным куклам и игрушкам из плюша и меха. Только текстиль дает теплоту, его приятно держать в руках, в работе он послушный. Кстати, использует она только натуральный хлопок, который характеризуется экологичностью и прочностью.

– Текстильные куклы – это своеобразный конструктор, который можно собирать по-разному, – рассказала о технологии мастерица. – Техника создания кукол подразумевает последовательность определённых этапов. Например, в текстильной кукле так называемая классическая последовательность примерно такая: создание болванки куклы, набивка, соединение на бусины ног и рук (если они есть), утяжка, роспись (грунтовка), волосы, создание образа (костюм, прическа, аксессуары). Но после создания болванки и набивки текстильные куклы позволяют выбирать этап, который ты в данный момент больше всего хочешь сделать: будь то расписать личико или вовсе сделать прическу. Лично для меня это очень важно, так как у меня не всегда бывает время и вдохновение делать то, что «нужно», и текстильные куклы позволяют мне выбрать этап работы, которым хочется заниматься именно сейчас.

Чтобы не запутать читателя в последовательности изготовления кукол, лучше расскажем о самих творениях Анжелики Березовиковой. Предлагаем познакомиться с представителями кукольного царства мастерицы. Расположившийся на книжной полке домовой Пантелеймон добродушно приглашает войти в дом. Также гостей дружелюбно встречают забавный лисёнок Яшка, текстильный кузнечик готов пропиликать на скрипке всем известные мелодии, а рыжеволосая кукла Праздник с розовым воздушным шаром предлагает на несколько мгновений окунуться в детство и вспомнить беззаботные дни и весёлые игры. Недалеко – сказочные персонажи: Баба-яга в ступе и с метлой в руках, лесной гномик, уютно устроившийся в корзине с цветами, пушистая лисичка Алиса, модная крыска Лариска в желтом платьице и берете, добрый волшебник Оле-Лукойе, который знает все сказки на свете, красавица морских пучин Русалочка и многие другие персонажи, которые создают особую атмосферу чародейства. Кажется, стоит только взмахнуть волшебной палочкой, и сразу запоет скрипка, в воздухе запорхают текстильные цветочные феи, а клоун Клёпа покажет смешные фокусы…

На вопрос, откуда Анжелика черпает вдохновение на создание таких оригинальных и тёплых по энергетике работ, она ответила, что лучшим признанием её творчества служат счастливые лица людей, которые держат в руках куклу, а также другие мастера, готовые помочь в любых начинаниях.

– Свои работы я дарю в основном детям, мне нравится видеть их радостные лица, – призналась мастерица. – Взрослым тоже дарю, но с осторожностью – всё зависит от предпочтений и вкусов. Благодаря куклам в мою жизнь пришло много замечательных людей, которые делятся своим опытом. Некоторые мои работы выполнены по мастер-классам известных кукольных мастеров. Глядя на них, хочется развиваться и не останавливаться, воплощая свои идеи в жизнь.

По словам Анжелики Березовиковой, первыми зрителями и критиками её творчества, к которым она безоговорочно прислушивается, выступают родные – муж и сыновья. Они же поддерживают творческий настрой.

– Моя семья уже свыклась с периодическим беспорядком вокруг моего рабочего места и частым шумом швейной машинки, – с улыбкой сказала мастерица. – А про то, что творческий материал занимает очень много места в квартире, вообще молчу. Не представляю, что бы я делала без их поддержки и заботы.

Если же опустить «технические» подробности создания текстильных шедевров и перейти к результату работы, то, как признается сама героиня повествования, оно того стоит.

– Каждая кукла, когда она закончена, вызывает во мне бурю эмоций, позитива и энергии, – подчеркнула она. – Это частичка меня, частичка моей души, в которую вложено много труда и любви! И думаю, что куклы в моей жизни – навсегда…

Татьяна Кравченко