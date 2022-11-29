Кубок Азии – у Равиля

Чемпионом Азии по армрестлингу стал спортсмен из Глубоковского района.

В столице Узбекистана городе Ташкенте прошёл чемпионат по армрестлингу на Кубок Азии. Чемпионом в борьбе на правой и левой руках признали нашего земляка Равиля Бухар-

бекова.

Рукоборец из Глубоковского района выступал в престижной весовой категории +90 и стал лучшим среди молодёжи Азии.

Как известно, половина успеха спортсмена – труд наставника. Равиль – воспитанник тренера по армрестлингу Альбины Калыновой.

О своей победе чемпион отзывается скромно.

– Конечно, я очень волновался. Не хотел подвести сборную Казахстана и своего тренера. Альбина Мухтаровна вложила в меня столько сил, за что я ей безмерно благодарен, – говорит рукоборец.

Он уверяет, что победить ему удалось прежде всего благодаря тренерскому таланту его наставника. В прошлом Альбина Калынова – призёр Казахстана и Азии, неоднократная чемпионка области по армрестлингу. Сегодня она не только воспитывает чемпионов, но и популяризирует спорт и здоровый образ жизни среди жителей Глубоковского района.

По её словам, видеть победы своего вос-питанника – огромное счастье для любого тренера. Немаловажную роль в достижении успеха играет поддержка.

– Не зря говорят: там, где оказывают должное внимание спорту, растут чемпионы, – рассказывает Альбина Калынова. – Недавно нашему оздоровительному центру Onefit аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов подарил специальный стол для армрестлинга, тем самым настроив Равиля на эту победу.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено А. Калыновой

Глубоковский район