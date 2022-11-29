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Кубок Азии – у Равиля

29.11.2022
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Чемпионом Азии по армрестлингу стал спортсмен из Глубоковского района.

В столице Узбекистана городе Ташкенте прошёл чемпионат по армрестлингу на Кубок Азии. Чемпионом в борьбе на правой и левой руках признали нашего земляка Равиля Бухар-
бекова.

Рукоборец из Глубоковского района выступал в престижной весовой категории +90 и стал лучшим среди молодёжи Азии.

Как известно, половина успеха спортсмена – труд наставника. Равиль – воспитанник тренера по армрестлингу Альбины Калыновой.

О своей победе чемпион отзывается скромно.

– Конечно, я очень волновался. Не хотел подвести сборную Казахстана и своего тренера. Альбина Мухтаровна вложила в меня столько сил, за что я ей безмерно благодарен, – говорит рукоборец.

Он уверяет, что победить ему удалось прежде всего благодаря тренерскому таланту его наставника. В прошлом Альбина Калынова – призёр Казахстана и Азии, неоднократная чемпионка области по армрестлингу. Сегодня она не только воспитывает чемпионов, но и популяризирует спорт и здоровый образ жизни среди жителей Глубоковского района.

По её словам, видеть победы своего вос-питанника – огромное счастье для любого тренера. Немаловажную роль в достижении успеха играет поддержка.

– Не зря говорят: там, где оказывают должное внимание спорту, растут чемпионы, – рассказывает Альбина Калынова. – Недавно нашему оздоровительному центру Onefit аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов подарил специальный стол для армрестлинга, тем самым настроив Равиля на эту победу.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено А. Калыновой

Глубоковский район

29.11.2022
103

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