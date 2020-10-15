Кто в доме хозяин? 

Владельцы квартир почувствуют себя их реальными собственниками. В стране на смену привычным КСК должна прийти новая структура – Объединение собственников имущества (ОСИ).

Серьёзные реформы ЖКХ предусматривают создание нового объединения в течение года. ОСИ будет действовать по принципу: «один дом – одно объединение – один счёт». Это, по задумке законотворцев, позволит жителям накапливать средства на содержание только своего дома, с возможностью мониторить поступления денег и их расходование.

Правда, если КСК за время своего существования более или менее научились решать вопросы подготовки жилья к зиме, уборки территории и прочее, то теперь эту науку придётся осваивать собственникам жилья самостоятельно.

Предполагалось, что уже к 1 июля текущего года новшество широко распространится по стране. Не случилось. Не стали подспорьем в этом вопросе и КСК – кто же добровольно откажется от куска хлеба с маслом. И, наконец, пассивность населения, которому, по большому счёту, всё равно, кому платить деньги, лишь бы всё работало и никто не беспокоил.

Не стоит игнорировать тот факт, что жилищный фонд, где проживает значительная часть населения региона, сильно изношенный. Соответственно, речь уже не только о комфорте, но и о безопасных условиях жизни. Далека от благополучия и ситуация с управлением многоквартирными домами. Самое неприятное, что люди до сих пор так и не поняли, что с уходом «коллективной формы общежития» необходимо менять и сознание.

Став собственниками приватизированных квартир, необходимо задуматься и о состоянии подвала, чердака, всех внутридомовых сетей и прилегающей территории. В этом нет ничего нового. Так уже давно живёт весь цивилизованный мир. Только мы никак не можем это понять, в очередной раз подтверждая аксиому о том, что медленнее всего меняется сознание людей.

Впрочем, пример хозяйского подхода к содержанию многоэтажки и сознательного отношения к своей собственности есть. Несколько месяцев назад жители одного из многоквартирных домов в Усть-Каменогорске, категорически разочаровавшись в КСК, приняли решение отказаться от его услуг.

Старшая по дому Гульнази Скакова говорит, что расстаться с обслуживающей организацией жильцов подтолкнули многолетние проблемы, решение которых не сдвигалось с мёртвой точки: протекающая крыша, обшарпанные стены подъездов, плохая уборка снега зимой. Всего лишь за один год на ежемесячные отчисления, которые прежде уходили в бездонный карман КСК, жильцы дома смогли отремонтировать все коммуникации в подвале, сделать косметический ремонт подъездов. На следующий год планируют заменить кровлю дома и обновить фасад. Если говорить о заработной плате, то этот вопрос решается коллегиально жильцами дома, но она должна быть не меньше минимальной заработной платы. Все вопросы, касающиеся дома, обсуждаются в общем чате. Сегодня здесь нет никого, кто бы уклонялся от оплаты.

– Тариф у нас остался прежний – 20 тенге за квадратный метр, – рассказывает женщина. – В месяц собираем по 100 тысяч тенге, из которых меньше половины выплачиваем дворнику и техничке в одном лице. Она убирает двор и два раза в месяц моет подъезды. По сути, мы уже работаем по новой системе, лишь без регистрации в юстиции и счёта в банке. Повышение же размера ежемесячных взносов считаем мерой непопулярной. Во всяком случае, на сегодня.

Что касается создания ОСИ, жители городской пятиэтажки пока не спешат с этим. Приглядываются, собирают информацию. Но, как того требует закон, создавать ОСИ или простое товарищество всё же придётся.

В целом процедура регистрации дома проводится до создания новой некоммерческой организации. После того как собственники примут решение о создании новой структуры и изберут управляющего домом, ему будет необходимо выполнить целый перечень задач. А именно: сформировать список собственников квартир, нежилых помещений и заключить с ними договоры; открыть текущий и сберегательный счета в банке второго уровня, ранее накопленные средства жителей на счету КСК при создании ОСИ перейдут на новый счёт; заключить и исполнить договоры об оказании услуг с субъектами сервисной деятельности и многое другое. К слову, о сервисных компаниях – на сегодня их единицы. Так что придётся потрудиться, чтобы найти тех, кто мог бы заняться уборкой территории, сантехническими работами и прочим. Впрочем, вспоминая закон рынка, будет спрос – будет и предложение.

В случае, если жильцы дома откажутся от создания ОСИ, то им будет необходимо привлечь управляющего домом или управляющую компанию. И тут как раз их и будут поджидать нынешние руководители КСК, которые должны быть реорганизованы до 1 июля 2022 года. Причём, переходные положения предусмотрены только для функционирующих кооперативов собственников квартир. В любом случае жильцам придётся сделать этот выбор.

Что касается тарифов в новой организации, то они увеличатся, не стоит и сомневаться. Прежде всего, необходимо будет выплачивать заработную плату работникам ОСИ – бесплатно работать, понятно, никто не будет. Увеличатся и эксплуатационные расходы, если жильцы сами не захотят взять на себя выполнение тех или иных работ, то им придётся заключать договоры с сервисными компаниями, чьи услуги потребуют оплаты.

– Необходимо чётко представлять себе, за что конкретно платит потребитель, – говорит юрист, член коллегии адвокатов ВКО Ерик Зейнешев. – Он оплачивает жилищные услуги и коммунальные услуги. Жилищные услуги направлены на содержание и ремонт дома в целом, а также отдельных видов его имущества. Плату за эти услуги определяем мы с вами, то есть собственники помещений, на общем собрании. Конкретные величины стоимости жилищных услуг выносятся на наше рассмотрение, в зависимости от выбранного способа управления домом, либо управляющей компанией, либо правлением ТСЖ или ЖСК. Но собственники могут согласиться с предложенной стоимостью, а могут и не согласиться. Таким образом, конкретные цифры по оплате жилищных услуг определяет потребитель, и только он может на них повлиять. Понятно, что при этом необходимо реально оценивать ситуацию и слишком низко опускать ценовую планку нельзя, поскольку любой дом требует достойного ухода и должен находиться в хорошем состоянии.

Казахстанцы пережили уже не одну жилищную реформу. Но сегодня приходится констатировать, что внедрение Объединений собственников имущества идёт у нас пока не так быстро и гладко, как хотелось бы.

Реформа должна способствовать решению стоящих перед гражданами проблем. Только в таком случае она способна получить поддержку у населения и, соответственно, имеет шанс быть доведённой до своего логического завершения.

Бахыт Сарсембаева

Ануар Тюлюбаев