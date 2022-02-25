Кто в биоцентре живёт?

Райский уголок – так с нежностью называют семейчане областной детский биологический центр. Здесь посреди речного острова Бейбітшілік в тиши окружающего лиственного леса живут и радуют детей и взрослых животные, собранные почти со всех уголков земного шара.

В прошлом году коллекция животных и птиц зооуголка биологического центра пополнилась новыми животными, некоторые из которых уникальны.

Более 80 лет в Семее работает биологический центр, выросший из скромной станции юных натуралистов. Сегодня это широко известное и уважаемое учреждение дополнительного образования, лучшая площадка по экологическому воспитанию детей и молодёжи на всей территории Казахстана. И эти успехи во многом были достигнуты благодаря круглогодичным наблюдениям и уходу за животными, которые живут в зооуголке биологического центра. На сегодняшний день в его коллекции насчитывается свыше 80 видов птиц и животных, многие из которых значатся в международной и республиканской Красной книге.

– Для юннатов биоцентра и обычных посетителей наши питомцы – настоящие друзья. Дети с удовольствием наблюдают за их жизнью и поведением, ухаживают за ними, учатся ответственности, которую несёт каждый человек, принявший в свою жизнь братьев наших меньших, – рассказывает заведующая биологическим отделом областного детского биологического центра Семея Дарья Вощакина.

Кстати, именно ребята придумывают клички для всех обитателей, которые появляются в биоцентре. Для этого обычно объявляется общий конкурс, в котором побеждает то имя, которое набирает больше всего голосов. Редким исключение стал новичок, появившийся в биоцентре лишь в начале января. Этот дальневосточный леопард уже носил гордое имя – Лорд.

А появляются здесь животные по-разному. Чаще всего – в результате несчастного случая. Как рассказывает Дарья Николаевна, к ним практически каждый день приходят сердобольные семейчане, нашедшие пострадавшее животное. Чаще всего, это жертвы ДТП, попавшие под машину. В таких случаях крайне редко удаётся спасти пострадавшего: слишком сильны повреждения внутренних органов, и не всегда возможно остановить внутреннее кровотечение. Но бывают и счастливые исключения. Именно так в дружной семье биоцентра появилась енотовидная собака, которую сотрудники зооуголка сумели выходить после того, как её принесли прохожие, нашедшие раненое животное на трассе. Теперь она радует ребят своими играми.

– Приносили нам раненых лебедей и даже пеликанов, которые не сумели улететь на юг. Были и хищные птицы, запутавшиеся в колючей проволоке. Некоторые птицы попадают даже под поезд. Наш ветеринарный врач их выхаживает, и сейчас многие из них вновь живут на воле. Держать у себя всех животных мы просто не имеем возможности. Ведь биоцентр – это не зоопарк, а учреждение дополнительного образования, где ведётся кружковая работа с детьми и молодёжью в рамках экологического воспитания. И этот факт не позволяет нам работать так, как того требует настоящий зоопарк, хотя у нас есть карантинная зона, животные проходят регулярную вакцинацию и должный уход, – объяснила Дарья Вощакина.

Появляются животные в зооуголке биоцентра и благодаря помощи меценатов города и области. Буквально недавно в Семее появился красавец Лорд – редчайший дальневосточный леопард, о котором мы уже рассказывали своим читателям в начале года.

Этого красивого представителя семейства кошачьих биоцентру предложил один из частных питомников Туркестанской области, и руководство ТОО «Эйкос» полностью оплатило его приобретение и доставку в Семей. С первых дней своего появления Лорд приковывает внимание посетителей, которые с восторгом за ним наблюдают.

К сожалению, животные стареют и уходят. Именно так произошло со всеобщим любимцем медведем Гришей, который прожил в биоцентре 30 лет. Его место в прошлом году занял весёлый медвежонок, названный ребятами Борей. Его привезли в Семей из левобережного комплекса в Усть-Каменогорске.

– Нам сразу сказали, что в Усть-Каменогорске медведи зимой в спячку обычно не впадают, в отличие от наших питомцев. И Зита, и Гриша обычно впадали в спячку в ноябре, спали до начала февраля. Зита обычно выходила 3-4 февраля. Но в этом году ни Зита, ни новичок Боря в зимнюю спячку так и не впали. Скорее всего, причиной тому стала очень тёплая зима. В любом случае у нас с юннатами появилась возможность наблюдать жизнь медведей в зимний период, – поделилась подробностями жизни зооуголка Дарья Николаевна.

А вот из Алматинского зоологического парка в прошлом году в Семей прибыли винторогий козёл и удивительный гибрид муфлона и архара. А в качестве подарка к Международному дню защиты детей алматинский зоопарк подарил семейской ребятне обезьян, так появились тайваньский макак Гоша и макак лапундер Тан. Надо ли говорить, что они стали всеобщими любимцами?!

Кстати, в прошлом году благодаря руководителю КХ «Камышенское» Шемонаиханского района Игорю Акулову многие обитатели зооуголка в биоцентре обрели свою пару. Так, в центре появилась парочка диких кабанов, самка марала, самка яка и ослица по кличке Звёздочка.

– Игорь Владимирович – давний друг биоцентра и большой любитель животных и птиц. У себя в хозяйстве он создал небольшой живой уголок, в котором живут многие виды птиц и животных. Сюда с удовольствием ходят сельские ребятишки пообщаться или просто понаблюдать за своими любимцами. Чтобы обновить кровь и пополнить коллекцию животных и птиц, мы с КХ «Камышенское» довольно часто производим обмен животными, или Игорь Владимирович дарит биоцентру нового обитателя, – поделилась Дарья Вощакина.

Однако не только новых животных привозят в биоцентр восточноказахстанские предприниматели. Многие помогают коллективу благоустроить территорию, построить новые просторные вольеры, завозят грунт для рассады, а некоторые даже помогают с кормлением и содержанием конкретных животных, которых они взяли под свою опеку. К примеру, после обращения сотрудников биологического центра одна из предпринимательниц ТЦ «Акшын» и кондитерский цех «Выпекай-ка» передают для кормления животных свиные косточки, из которых варят наваристые каши для медведей и енотовидной собаки. ТЦ «Апрель» помогает продуктами питания, цемзавод – цементом, «Зеленстрой» – грунтом для рассады. Вот так, с миру по нитке, и удаётся обеспечить животным должный уход и сытную жизнь.

– К сожалению, далеко не все понимают нашу работу, есть ярые защитники животных, которые требуют освободить наших питомцев из клеток и выпустить на волю. Они не понимают, что животные там просто не выживут: слишком разные условия в дикой природе и зоопарке. При этом здесь им живётся совсем не плохо, многие даже переживают свой биологический возраст. К примеру, в биоцентр ещё в 1980-е годы с Балхаша был привезён орлан белохвостый. Он до сих пор жив и здоров, каждое утро встречает нас радостным клёкотом, расправив крылья в знак приветствия, – откровенно призналась руководитель центра.

И не поверить ей трудно, достаточно побродить по зооуголку хотя бы полчаса, наблюдая за жизнью его обитателей. Тишина, покой, чистый воздух, уютные вольеры – всё это позволяет животным не только жить, но и играть, развиваться, производить потомство.

Екатерина Гуляева

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Семей