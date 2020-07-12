Кто создаёт искусственный дефицит?

В последнее время жители Семея всё чаще жалуются на отсутствие в аптеках лекарственных препаратов.

Депутаты и представители Общественного совета провели рейд по аптекам и проверили

их на наличие необходимых

медикаментов.

Как отметили специалисты, поставка лекарств в город проводится регулярно, а их недостаток в Семее создается из-за бесконтрольного закупа населением. Именно из-за созданного ажиотажа всё ещё наблюдается дефицит некоторых

препаратов.

– К нам медикаменты поступают еженедельно со складов головного предприятия, которое находится в Алматы. Другое дело, что, в связи с увеличившимся спросом, они с прилавков аптек сметаются просто за одно мгновение, – говорит директор Семейского филиала казахской фармацевтической компании «Медсервис Плюс» Галина Курбатова.

По ее словам, в понедельник в город были поставлены жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики. Словом, то, что пользуется сейчас у населения большим спросом.

– Мы решили, что будем снабжать город лекарствами в разных точках. Чтобы одномоментно охватить разные районы. Стараемся обеспечивать всех по максимуму, – добавляет Галина Курбатова.

Ежедневно поставки медикаментов компания осуществляет в собственную аптеку «Медсервис Плюс», расположенную по адресу: ул. Докучаева, 7. Отгрузили медикаменты и в аптеку «Адал» по улице Сеченова. Снабдили медпрепаратами также аптеки в районах Цемпоселка, Юности, Восточном, на 72 квартале и в центральной части Семея. С целью недопущения повышения цен на лекарства и в соответствии с поручением Главы государства рейды по аптекам будут проводиться на постоянной основе.

Флора Левина

Семей